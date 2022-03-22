嘉義竹崎傳「倒會」數千萬 會首落跑避不見面

嘉義縣竹崎驚傳重大倒會案件，被害人向警方報案。（記者蔡宗勳翻攝）

2022/03/22 13:37

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣竹崎驚傳重大倒會案件，在中山路鬧區做店面生意的許姓婦人擔任好幾個會的會首，從上個月就出現遲延支付會款狀況，這個月中旬更避不見面，家人推說是許婦個人財務問題，與他們無關，被害人求助無門報案處理，據了解，金額達數千萬元，梅山有位婦人幫兒女跟會，合計被倒500多萬元，買房頭期款沒了，欲哭無淚。

竹崎地方人士表示，許姓婦人夫家三代經營傳統生意，店面與住家就在中山路最熱鬧路段，家中經濟狀況良好，但可能是許婦理財出狀況，10幾年前就曾發生倒會事件，由家裡長者出面解決，結果這次又出現財務黑洞，而且因為金額龐大，家人和她做切割，許夫稱夫妻已經離婚多年，只是為兒女才同在一個屋簷下。

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A受害人指出，與許姓婦女是多年好友，認為其夫家生意興隆又住鬧區，相信其經濟實力才跟會，而且愈跟愈多，還叫兒子女兒寄錢回來跟會，計畫標會後當買房子的頭期款，上個月10日標下來，會錢合計110萬元，結果拖延至今還沒有拿到，許婦則人間蒸發，手機也變成空號，包括其他會，她和家人被許婦倒了500多萬元。

B被害人因為參加許婦在自家樓上開設的命理課程而跟會，每個月2萬元合計30會，幾個月前想標會，但被許婦以各種理由阻撓，這個月要連絡許婦收會錢，結果打電話已是空號，找上門，其家人推說不知許婦下落，已繳28會損失56萬元，已向竹崎警分局梅山分駐所報案控告許婦詐欺。

許婦倒會風波有愈演愈烈之勢，據稱不少住在竹崎山區的會腳還不知許婦已經「跑路」，被害人如一一現身，受害金額可能如滾雪球般加大。

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