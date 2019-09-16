越配倒會5千萬失聯 300同鄉怒吼「踹共」

2019-09-16

苗栗一群外配向本報投訴

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣一群外籍配偶向本報投訴，指控從越南嫁來台的42歲女子朱小蓉，利用同鄉互相信賴、扶持的心理，於7、8月間連續開標會，收得會錢約5000萬後惡意捲款逃跑，受害人數多達300餘人，許多外配辛苦的血汗錢、養兒育女的錢都沒著落，除了要尋求法律途徑外，更希望朱女儘速出面，給同鄉一個交代。

投訴人表示，朱女嫁來台灣近20年，過去經常標會吸引同鄉投入資金，由於大家都是離鄉背井，因此格外信賴彼此，也秉持互相幫助想法，10年來持續跟朱女的標會，再加上利率金額高，許多人相揪投入辛苦的工作所得，甚至也有台灣人加入。

朱女與夫離婚失聯

但自7月起，朱女開始不給錢，並聲稱家中遭小偷損失慘重，又私下向許多同鄉姊妹借錢，金額從3、5萬至300萬不等，累積至8月底共收到約5000萬後，隨即與丈夫辦理離婚，兩天後就離開苗栗，從此失聯，讓300多名受害者辛苦錢全泡湯，有人更煩惱得食不下嚥。

投訴人說，外籍配偶們平時在工廠賺取微薄2萬多元的薪水，有些人甚至臨盆在即，原預計要將所得作為奶粉錢及教育基金，卻遭惡意倒會，眾人求助無門，只希望朱女儘速出面，拿出誠意與大家商討還錢事宜。

受害者聲稱，朱女靠著標會賺了不少錢，將在越南的老父及弟弟都接到台灣定居，平常都在弟弟開的美髮店面收會錢，更出示借據等資料證明近期朱女到處籌錢，懷疑她是預謀惡意倒會、捲款逃跑；朱女家人則口徑一致皆聲稱不知此事，也不知朱女去向，讓受害人十分不滿，多次爆發口角衝突。

部分受害者已提告

部分受害者檢附資料向苗栗地方法院提告，由於朱女欠債未還，且不出面，檢方無法得知犯罪事實，無法對朱女起訴，故由地院核發民事支付命令，督促償債，若遲不說明，將發函要求出面說明。

由於受害者居住在頭份市、竹南鎮及造橋鄉等地，並未組成自救會，警方說，目前未受理相關案件報案，呼籲受害者應循正當法律途徑，可尋求警方協助，再由地檢署發出傳喚通知書，並由警方協助找人，讓朱女儘快出面對外說明。

法界人士指出，朱女倒會捲款涉及詐欺罪嫌，但在認定時仍須檢察官進一步釐清，確認朱女是否有明確犯意，刻意設局詐財，若僅是一時資金周轉不靈，並非刻意倒會，未必會被認定為詐欺罪，故仍須傳喚朱女到案後，才能認定是否涉及刑事刑責。

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