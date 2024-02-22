故佈疑陣！朱國榮躲在哪傳言多 警疑放話誤導追緝

國寶集團總裁朱國榮去年畏罪潛逃出境，逃亡何處眾說紛紜，疑似要故布疑陣，甚至誤導警方偵辦方向。（圖擷自調查局）

2024/02/22 21:34

〔記者姚岳宏／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮去年畏罪潛逃出境，原本檢警掌握他逃往澳洲，後來傳出朱國榮已轉往中國，在廣東及上海等地活動，近日並有朱可能在中國落網的消息，今天又傳出他在萬那杜遭軟禁，刑事局國際刑警科已透過管道向多個國家查證，兩岸科也向中國方面查證，截至目前均未獲回應。

朱國榮行蹤成謎，卻有不同來源指向他人在不同國家，眾說紛紜，刑事局知情警官透露，近來確實發現，有接近朱國榮的相關人士透過各種管道不斷放話，目的疑似要故布疑陣，甚至誤導警方偵辦方向，朱也有可能藉由散布假消息，試探警方偵辦進度及掌握情況。

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據了解，朱國榮因涉入龍邦、台壽保炒股等案，去年3月被高等法院依違反證交法各判刑8年及16年，被諭知4億元重保，朱上訴最高法院；但他去年9月7日下午3時到三張犁派出所報到後，自此人間蒸發，還連累派出所長被拔官，法院去年9月28日發布通緝朱，並沒入交保金。而朱國榮另有他案在台北地院審理，保證金共5億元也被沒收。

由於朱國榮共有6案遭通緝，北檢日前發函外交部註銷廢止朱的護照，最高檢察署也函請調查局及刑事局盡速將朱緝捕歸案。

檢警調追查朱國榮下落，發現他先在基隆八斗子搭私人遊艇，逃往菲律賓佬沃、馬尼拉，後持萬那杜護照再搭機飛赴澳洲雪梨，刑事局國際科透過管道將相關情資提供給澳洲警方，請求協緝朱國榮。

檢警調最近獲得情資，朱國榮可能已轉往中國藏匿，由於他是廣東人，在當地擁有不少人脈，且發現他可能也會在上海一帶活動，日前外傳朱國榮在對岸被公安逮捕，刑事局兩岸科已向公安查證，但尚未獲得回應；如屬實，將會整理朱涉案資料提供公安協助，以早日將他逮捕押返。

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