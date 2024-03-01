聚會嘴秋女同事「傳播妹來了」 工會理事這下GG了

高雄縣室內裝潢工會黃姓理事參加聚會嘴秋女同事「傳播妹來了」，被判法官判罰6千元。示意圖。（資料照）

2024/03/01 12:04

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄縣室內裝潢工會黃姓理事參加聚會時，出言嘲弄晚到的工會顧姓女同事「傳播妹來了，隨CALL隨到」，顧女不甘當眾受辱提告，黃辯稱是顧女誤會，但仍被一審法官判罰6千元，黃不服上訴，被檢察官痛駡浪費司法資源，二審法官也駁回上訴，全案定讞。

判決指出，高雄營造業職業工會於2023年3月1日舉辦餐會，高雄縣室內裝潢工會應邀參與，原本裝潢工會派出10名理事與會，但有2名理事因故無法出席，於是工會另派顧姓和黃姓女會務人員到場把一桌人湊滿；比較晚到場的顧姓女會務人員剛要入坐，就聽到黃姓理事對同桌的理事們嘴了一句「傳播妹來了，隨CALL隨到」。

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顧女聽到後臉色一沉，瞪了黃姓理事一眼後，同桌的余姓理事提醒黃男「人家在瞪你了」，另名理事也緩頰說黃男是在開玩笑，叫她不要生氣，但顧女想起某次吃春酒時，某道菜很好吃，大家吃到只剩一些，其中1位理事「要留給我們小姐吃」，黃男來敬酒時，先說該道菜是酒店、酒家才會有的菜，聽到理事說要留一些給她吃時，黃竟說「她沒有這個格（臺語）」吃那道菜，聽起來很不舒服。

由於黃姓理事當下裝沒事，也沒向顧女道歉，新仇加上舊恨，顧女吃完餐會後報警提告，高雄簡易庭審理時，黃男坦承自己有說「傳播妹來了」這句話，但沒有特定指誰，是顧女誤會了，但法官根據其他證人供詞，認定黃男以言詞辱罵顧女，依公然侮辱罪判罰6千元；黃不服上訴，檢察官當庭痛駡他完全欠缺性別意識，至今還不認為自己有任何錯誤，一再飾詞狡辯，浪費司法資源，二審法官也駁回黃男上訴，全案定讞。

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