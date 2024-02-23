小學生參加佛學寒訓營駡隊友「豬」 爸媽倒楣得賠錢

高雄兩名小學生加某佛教團體舉辦的寒假營隊起肢體和口角衝突，打人的小學生爸媽被法官判賠錢。（翻攝該寺廟臉書粉專）

2024/02/23 10:55

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓小學生在父母安排下，寒假期間前往高雄某寺廟參加2天1夜的營隊，結果第二天就跟黃姓隊友發生肢體衝突，楊還駡人「胖子」、「豬」，黃姓少年的父母得知此事怒告求償21萬元，法官認定黃姓少年身體和名譽受到侵害，判楊家父母得連帶賠償1萬5千元。

判決指出，2022年1月21日，楊姓少年前往某寺廟參加2天1夜的營隊活動，小朋友們一起玩樂樂棒球和飛盤、做藍晒，還一起吃鍋，動手做早餐，展開快樂的寒假生活；但活動進行到第二天，楊姓少年和黃姓隊友發生衝突，兩人打成一團，隊輔人員前往勸架時，楊姓少年脫口駡黃姓少年「胖子」、「豬」。

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黃姓少年不甘受辱，向母親告狀後，母親也氣到不行，直接報警提告；由於楊姓少年未滿12歲，高雄少家法院調查後，認定楊姓少年確實有對黃姓少年做出傷害及公然侮辱行為，黃母帶著兒子向楊姓少年和他父母提告求償21萬元。

高雄簡易庭審理時，楊家父母替兒子喊冤，辯稱是黃姓少年先霸凌兒子，兒子受不了被欺負才還擊，但法官認為，兩個小朋友都有出手傷人，無法構成正當防衛，加上根據相關事證，認定楊姓少年有駡對方「胖子」、「豬」，因此判楊姓少年和他父母應賠1萬5千元，可上訴。

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