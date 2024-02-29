「反送中女孩」閃婚遭掏空 枕邊人竟假冒AIT官員

警方將李姓男子移送新店分局偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/29 15:29

〔記者陸運鋒／新北報導〕有「反送中女孩」之稱的張姓女子，去年底與自稱AIT官員李姓男子閃婚，但在今年過年時，張女驚覺銀行提款卡、LINEPAY被盜領28萬元，還發現丈夫曾拿假美金支付她稿費，氣得她上警局揭開丈夫的假面具，對枕邊人提出告訴，警方昨持拘票、搜索票將李男逮捕到案，依法究辦。

據了解，張女曾多次參加社運活動，且在2019年隻身赴港參加反送中，無懼催淚彈的威脅，用IG記錄抗爭現場，吸引超過40萬人關注，當時許多香港網友封她為「來自台灣的IG女孩」，當時她也是台灣公民幹細胞發起人。

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據悉，27歲張女於1年前在網路認識27歲李姓男子，李男則自稱為AIT人員，進而與張女相戀，而張女懷孕後，2人在去年底結婚，不過，張女因故不幸流產。

警方調查，雙方交往期間，李男還曾支付100元假美金給張女當稿費，但張女到銀行後無法兌換，李男則藉口說改以新台幣支付，但都一直沒有兌現，而今年2月中旬張女回娘家時，發現金融提款卡及LINEPAY被轉出28萬餘元，於是台中市警察局報案，對丈夫提出竊盜、詐欺、妨害電腦使用、侵占等告訴。

警方調查，張女再於本月20日、24日帶著45張偽造100元美金、9厘米子彈35顆、空氣槍1把及假AIT人員證件到新店警分局報案，稱均為丈夫所有，並對再提出行使偽造貨幣告訴及告發非法持有槍彈。

警方表示，成立專案小組調查後，確認李男涉有重嫌，昨天下午1時許，持搜索票及拘票至李男桃園住處搜索，查扣9厘米子彈9顆、9厘米彈匣2個及手機、長短空氣槍各1把，將送往刑事局鑑驗，詢後李男依違反槍彈條例、詐欺、竊盜、行使偽造貨幣等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方查扣45張面額100元的假美金。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣子彈，將送往刑事局鑑定。（記者陸運鋒翻攝）

警方查扣空氣鎗。（記者陸運鋒翻攝）

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