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3度酒駕男遇到台中「酒駕殺手」 拒測恐挨罰約20萬元

陳男已有3次酒駕紀錄，這次又被員警攔查，他選擇拒絕酒測。（警方提供）

陳男已有3次酒駕紀錄，這次又被員警攔查，他選擇拒絕酒測。（警方提供）

2024/02/29 14:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市51歲陳姓男子，前天（27日）酒後騎乘機車，中清路一處路口，因超越停車線，被有「酒駕殺手」之譽的台中市警局第五分局水湳派出所員警施志賢攔停檢查，有3次酒駕紀錄的陳男，當時散發酒氣，臉頰發紅，但他拒絕酒測，施員依法製開出無照罰單、拒絕酒測罰單，並吊扣機車車牌，無照罰單可處6000至2萬4000元罰鍰，拒絕酒測可處18萬元罰鍰，他瞬間恐失金約20萬元。

警方調查，陳男當時騎機車，行經北屯區中清路二段與四平路口時，因超越停車線，被第五分局水湳派出所的員警施志賢攔停檢查，施員被同事譽為「酒駕殺手」，去年（2023年）共取締141件酒駕，今年至今也已經抓到13件酒駕。

施員攔查時，發現陳男散發酒氣，臉頰發紅，要求陳男進行酒精測試，陳男聲稱案發前一晚，只喝了一杯半的高粱酒，已經休息睡一覺，認為酒精應該已經代謝完畢，沒想到仍然體內仍殘存酒精，由於陳男在過去10年內有3次酒駕紀錄，他擔心自己如再度酒測超標（第4次），恐會有牢獄之災，因此他拒絕進行酒測，施員向陳男解釋相關權益後，依法開出無照罰單、拒測罰單並吊扣機車車牌。

警方表示，個人體內酒精代謝程度因人而異，飲酒切勿貪杯過量，酒精殘餘體內而宿醉上路，也容易發生交通事故，切勿冒險酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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