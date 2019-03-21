鑽法律漏洞 酒駕撞死人2度拒測又不繳罰單逃刑責

2019-03-21 00:27

〔記者王捷／台南報導〕吳姓廚師在10年前酒駕撞死人，但10年內他4度酒駕，靠2次拒測、花不到5萬元逃過酒駕刑責，但這次他可沒這麼幸運，吳男被攔查後醉到名字跟身分證字號都說不出來，僅喊「拒測、拒測」，並聲稱不會繳拒測的9萬罰單，再買輛二手機車比酒測被關划算。警方以他無法報出姓名為由，實施酒駕觀測表，吳男沒有通過，警方向檢方申請抽血許可，強制對吳男抽血，換算下來酒測高達1.2毫克，依公共危險罪送辦。

40多歲的吳男在當廚師，10年前他酒駕撞死一名老人後，對方向他求償600萬元，不過吳男疑似脫產自稱沒錢賠，至今未與死者家屬和解，不過吳男撞死人後沒有改過，仍然繼續喝酒騎車，在10年內2度酒駕被移送，後來吳男學聰明，鑽拒測漏洞又2度拒測躲過刑責。

依據酒測拒測的行政裁罰規定，必須繳9萬元並扣車，但吳男拒測後不繳罰款並脫產，用他人的名義購買1、2萬元的二手機車代步，讓他在10年內只花不到5萬，就躲過2次酒測。

不過20日凌晨1時許，吳男因為逆向行駛被警方攔查，這次可沒這麼幸運，當時吳男下車後無法說出自己的名字與證號，只說要拒測，車子讓警方扣，反正他之後也不會不繳罰單，再買一輛機車還比酒測划算，但警方依據他無法報姓名判斷他已經泥醉，對他實施酒測觀測表。

吳男無法通過酒測觀測表的畫同心圓、走直線與單腳站立3項測驗，因此向檢方申請鑑定許可書，對吳男強制驗血，吳男得知無法逃過刑責，苦苦哀求警方放他一馬，但警方從驗血結果回溯發現吳男酒測高達1.2毫升，將他依據公共危險罪移送法辦。

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