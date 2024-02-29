追求玉石公司女業務被打槍 他拿百萬「植物舍利」寄賣藉機騷擾

朱姓男子追求玉石公司女業務不成，竟拿百萬「樹化玉」寄賣趁機騷擾女方。（情境照）

2024/02/29 11:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕朱姓男子透過手機軟體結識在玉石公司上班的女業務小喬（化名），但小喬不喜歡他並明確拒絕，朱男被打槍後，竟把手上珍藏的「植物舍利」樹化玉放到玉石公司寄賣，再藉機靠近小喬騷擾，小喬不堪其擾報警，朱男被依違反跟騷法判刑2月，得易科罰金。

判決指出，2022年6月，朱姓男子向小喬告白，小喬認為兩人不適合，拒絕後，朱男傳訊息給她：「告白後我承認我走心了」、「我真的很喜歡和你在一起的感覺，最近的過錯我一定好好反省，希望不要失去這個得來不易的緣分」，但小喬不為所動，希望跟朱男只當普通朋友。

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但朱男不死心，把手上珍藏價值百萬元的的「植物舍利」樹化玉放到小喬任職的玉石公司寄賣，再藉機以商談業務為由，多次前往玉石公司附近跟蹤小喬上下班，小喬無奈報警後，但檢方認為證據不足處分不起訴。

小喬不甘心，委請律師提起自訴，高雄地院審理時，朱男辯稱自己不是要騷擾小喬，而是雙方有寄賣糾紛，他是為了樹化玉買賣的事才會多次到公司堵人，但法官檢視兩人對話紀錄，發現兩人談話內容多為男女之情糾葛，沒有談到玉石買賣，因此不採信朱男說詞，依違反跟騷法判刑2月，得易科罰金，可上訴。

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