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為了3萬元槍殺債主、還肖想上媒體受訪 爆走男無期徒刑定讞

趙子穩（黑夾克站立者）為了3萬元槍殺債主，逃到第一廣場樓頂被捕，一審與二審都判處無期徒刑，最高法院駁回上訴，無期徒刑定讞。（圖由民眾提供）

趙子穩（黑夾克站立者）為了3萬元槍殺債主，逃到第一廣場樓頂被捕，一審與二審都判處無期徒刑，最高法院駁回上訴，無期徒刑定讞。（圖由民眾提供）

2024/02/29 11:10

〔記者張文川／台北報導〕有殺人未遂前科的台中市54歲男子趙子穩，不滿昔日賭場林姓前同事向他追討3萬元債務，2020年1月26日中午持槍對林男頭部射擊1槍倒地後，再趨前朝頭部再開1槍致死，犯後開車逃跑時，又朝路過的一家租車行亂開1槍；台中地院一審依殺人等罪將他判處無期徒刑，台中高分院去年11月維持無期，最高法院駁回上訴，無期徒刑定讞。

判決指出，案發當日趙男與林男在台中市某超商店外座位區喝咖啡抽菸聊天，林男再次向他討債3萬元，趙男竟憤而從褲袋掏出改造手槍，往林男頭部開1槍，林連人帶椅倒地，他繞過椅子趨前再向林男頭部補開1槍，林男不治死亡，趙開轎車逃離，途中又對一間素不相識的租車行門口開1槍，打破落地窗，幸未擊中人。

趙男逃至東協廣場大樓頂樓，打電話給媒體宣稱要受訪，記者勸他投案，他卻說「我就是不要被關，我就是要給年輕人警惕、怎麼可能投案」，警方喬裝為記者到場逮捕趙男。趙男供稱是不滿林男催討債務而情緒失控殺人。

台中地院一審認為趙不符自首要件，精神鑑定也顯示趙男犯案與精神症狀無關，辨識、控制能力未有明顯異常，合議庭依殺人罪判處無期徒刑，非法持槍判6年，恐嚇危害安全罪判8月，3罪合併應執行無期徒刑，褫奪公權終身。

高等法院台中分院雖撤銷殺人罪的部分認定理由，但仍判處無期徒刑。最高法院日前駁回趙男上訴，全案無期定讞。

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