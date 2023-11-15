為了3萬元「行刑式」槍殺債主 爆走男兩度判無期

趙子穩（黑夾克站立者）為了3萬元槍殺債主，逃到第一廣場樓頂被捕，一審與二審都判處無期徒刑。（民眾提供）

2023/11/15 13:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕有殺人未遂前科的台中市53歲男子趙子穩，2020年1月26日中午12時與昔日賭場同事林姓男子聊天時，不滿林男向他追討3萬元債務，宛如行刑般，對林男頭部射擊1槍，林男倒地後，他又趨前朝頭部再開1槍，林男送醫不治，情緒亢奮的他，開車逃亡行經一家租車行，又亂開1槍，幸好無人傷亡，台中地院一審依殺人等罪名判處無期徒刑，台中高分院今天二審判決，也是判處無期徒刑，可上訴三審。

判決書指出，趙子穩於上述時間，與林男在中市一家便利商店外座位區喝咖啡抽菸聊天，林男向他索討3萬元債務，趙竟從褲子口袋內掏出改造手槍，朝坐在椅子上林男頭部槍擊1發，林連人帶椅倒地後，他繞過椅子趨前，再向倒在地上林男補開1槍，林男不治死亡，趙嫌駕駛向朋友借得的自用小客車逃離現場，又在當天中午12時43分，對一間租車行開1槍，該租車行落地窗玻璃損壞。

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趙男逃亡至東協廣場A棟頂樓，打電話給記者，宣稱要接受記者訪問，記者勸他投案，他卻說，「我就是不要被關啊。我就是要給社會上的年輕人一個警惕」、「我怎麼有可能投案」，警方佯裝成記者，當場逮捕趙男，此爆走行徑得以落幕。

趙男落網後宣稱，殺人動機是林男催討債務，且講難聽的話，「你連3萬都還不出來，到底在混什麼的，你都幾歲？」之類的語，他因此情緒失控。

台中地院審理時，認為他不符合自首投案要件，另外，囑託專家鑑定顯示，趙男「犯案的動機與債務糾紛、一時氣憤有關，而與精神症狀無關，其於案發後可駕車逃逸避免被捕，案發後可詳細描述當時的狀況以及自己的想法，顯見其於犯案時之控制能力未有明顯異常」。

台中地院一審認為趙男無從減刑，依非法持有非制式手槍罪判刑6年，併科罰金12萬元，殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，至於槍擊租車行，依恐嚇危安罪判刑8月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身，併科罰金12萬元；趙男上訴二審，高等法院台中分院今天判決，雖針對趙男殺人罪部分，撤銷一審判決，但仍判處與一審相同的無期徒刑，併科罰金12萬元，可上訴三審。

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趙子穩於超商外，宛如行刑般，連開兩槍殺害昔日同事（債主）。（資料照）

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