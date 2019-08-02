沙鹿紅龜槍殺鄰居 獄中腦中風又面臨無期徒刑

2019-08-02 21:08

［記者楊政郡／台中報導］綽號紅龜、有綁架富商勒索1500萬元前科的蔡進德（50歲），出獄後罹口腔癌，去年底僅因鄰居蔡明潭常罵他及其家人，連續5槍行刑式開槍殺人，在看守所中又腦中風，台中地院依殺人罪判無期徒刑，褫奪公權終身。

2003年間蔡進德與兩男，假冒刑警闖入經營溫泉飯店的黃姓商人住處，謊稱「臨檢」而綁走富商開口勒索5000萬元，討價還價以1500萬元成交放人，警方逮捕時身上僅剩80萬元，被法院判15年6月。

已假釋出獄多年，但近年罹患口腔癌，與家人住沙鹿區中航路，與鄰居蔡明潭並無親戚關係，但是死者精神狀況不好，經常會胡亂辱罵人，整條巷子難有倖免，蔡進德十分憤怒，拿出10餘年前已死亡老大寄放的制式手槍、19發子彈，去年12月24日下午，持槍彈近距離向蔡明潭上半身射擊5槍，當場臟器破裂出血、血胸等傷害，抵醫院前已死亡。

警方追查到蔡是重要嫌疑犯，逃亡10天後主動打電話給清水警分局偵查隊隊長陳聖偉，表達投案之意，警方讓他向父親辭行，他下跪泣別後，表示對不起父親，父親也指責他「打成這樣，很可惡」。

法官認為被告殺人之意明確，審理期間蔡又出現腦中風，加上違反槍砲條例，判無期徒刑，併科20萬元罰金，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

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