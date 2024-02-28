成功繁殖六斑二齒魨 海科館：人工環境下首次

2024/02/28 02:36

〔中央社〕飼育在海科館潮境智能海洋館的「六斑二齒魨」今年初產卵，在館方照料下，從孵化到幼仔稚魚成長至2個月。海科館表示，這是六斑二齒魨在人工環境下，台灣首次繁殖成功案例。

國立海洋科技博物館透過新聞稿表示，六斑二齒魨又名刺規、刺龜、氣瓜仔、氣球魚等，體型呈圓筒狀，全身布滿棘刺，一遇到危險時，就會奮力吞水膨脹身軀，幼仔稚魚時期都在海洋上層隨著洋流生活，成魚才會回到較淺的岩礁海域，所以人們很難看見幼魚時期的樣貌。

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海科館指出，六斑二齒魨在潮境智能海洋館飼育人員照料下不但產卵，並經細心照護產出的卵與孵化後的寶寶，難得一見的幼魚可愛模樣，民眾有機會在智能海洋館看到。

海科館產學交流組主任陳麗淑指出，館方與日方學者交流過程中，根據日方學者經驗，六斑二齒稚魚不會挑食，但台灣的六斑二齒寶寶卻有嚴重的挑食現象，也讓飼育人員傷透腦筋。

陳麗淑說，為了避免食物過於單一，使得六斑二齒寶寶營養不足，海科館飼育人員更到野外採集螺類、藻鉤蝦等不同餌料生物，且每天餵食5次以上，終於成功讓六斑二齒寶寶願意吃下各種食物，順利健康成長。（編輯：陳政一）1130228

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