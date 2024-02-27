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2/27 今彩539頭獎開1注！ 800萬獎落高雄

今晚開獎的第113000050期今彩539頭獎開出1注；第113000030期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

今晚開獎的第113000050期今彩539頭獎開出1注；第113000030期大樂透頭獎摃龜。（台彩提供；本報合成）

2024/02/27 22:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月27日）開獎的第113000050期今彩539頭獎開出1注，由高雄市苓雅區武廟路140之1號1樓「財神到彩券行」開出；第113000030期大樂透頭獎摃龜。

第113000030期大樂透中獎號碼「07、15、17、29、41、42，特別號：28」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共40注中獎，每注可得5萬2737元；肆獎共107注中獎，每注可得1萬2674元；伍獎共1923注中獎，每注可得2000元；陸獎共3174注中獎，每注可得1000元；柒獎共3萬853注中獎，每注可得400元；普獎共3萬6232注中獎，每注可得400元。

第113000030期49樂合彩中獎號碼為「07、15、17、29、41、42」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共238注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3940注中獎，每注可得1250元。

第113000050期今彩539中獎號碼為「11、27、30、31、38」，頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎210注中獎，每注可得2萬元；參獎共7901注中獎，每注可得300元；肆獎8萬1959注中獎，每注可得50元。

第113000050期39樂合彩中獎號碼為「11、27、30、31、38」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共502注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬5268注中獎，每注可得1125元。

第113000050期3星彩中獎號碼為「050」，壹獎共42注中獎，每注可得5000元。

第113000050期4星彩中獎號碼為「4254」，壹獎共6注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（翻攝自台灣彩券官網）

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