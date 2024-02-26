2/26 威力彩頭獎1注獨得獎落高雄 今彩539頭獎開2注

今晚（2月26日）開獎的第113000017期威力彩頭獎1注獨得；第113000049期今彩539頭獎開出2注。（本報合成；台彩提供）

2024/02/26 22:30

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月26日）開獎的第113000017期威力彩頭獎1注獨得，由高雄市三民區大豐二路353號1樓「大豪發彩券行」開出，可得獎金5.34億元；第113000049期今彩539頭獎開出2注，由宜蘭縣蘇澳鎮蘇西里中山路一段262號1樓「湧錢彩券行」與彰化縣北斗鎮光復里地政路398號1樓「旺七星彩券站」開出。

第113000017期威力彩中獎號碼為「04、07、11、12、35、37，第二區：08」，頭獎1注中獎，可得5.34億元；貳獎摃龜；參獎共14注中獎，可得15萬元；肆獎81注中獎，每注可得2萬元；伍獎529注中獎，每注可得4000元；陸獎3839注中獎，每注可得800元；柒獎7155注中獎，每注可得400元；捌獎3萬9314注中獎，每注可得200元；玖獎5萬1297注中獎，每注可得100元；普獎8萬6642注中獎，每注可得100元。

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第113000049期今彩539中獎號碼為「23、25、29、31、32」，頭獎共2注中獎，每注可得800萬元；貳獎284注中獎，每注可得2萬元；參獎8182注中獎，每注可得300元；肆獎8萬8117注中獎，每注可得50元。

第113000049期39樂合彩中獎號碼為「23、25、29、31、32」，四合共13注中獎，每注可得21萬2500元；三合318注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬2707注中獎，每注可得1125元。

第113000049期3星彩中獎號碼為「527」，壹獎114注中獎，每注可得5000元。

第113000049期4星彩中獎號碼為「9794」，壹獎2注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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