台版柬埔寨詐團首腦「藍道」等4人涉2811罪 士院5/21宣判

首腦綽號「藍道」杜承哲（見圖）等4人，被控控犯下2811罪；士院今辯結定5月21日宣判。（資料照）

2024/02/27 16:39

〔記者溫于德／台北報導〕士林地院審理釀出3死、不法所得近4億的「台版柬埔寨」求職詐騙凌虐案，去年先依私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體等共4724罪，重判首波到案的傅榆藺、陳樺韋均判處無期徒刑；至於第二波到案的首腦綽號「藍道」等4人，則被控犯下2811罪，士院今辯結，定5月21日宣判。

這起「台版柬埔寨」求職詐騙凌虐案，經檢警於前年11月前往詐團位於新北市淡水據點救出26名被害人，接著再赴桃園市中壢據點救出32人，但有3人不堪凌虐身亡且均遭棄屍；本案另有267人被騙失財。檢方偵結指詐團不法所得高達3億9342萬餘元。

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士院首波宣判是在去年11月22日，29名被告被認定分別犯下私行拘禁致死、非法使人施用毒品、遺棄屍體、組織犯罪、加重強盜罪等，總共多達4724罪；合議庭對傅榆藺、陳樺韋兩名要角均重判無期徒刑，其餘22人也被重判10年以上有期徒刑。全案已上訴高等法院。

第二波到案的首腦綽號「藍道」的杜承哲與共犯薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人，則被控犯下2811罪。

其中，薛、洪、王各被起訴702個罪，包含1個「發起主持操縱指揮犯罪組織罪」、3個「私行拘禁致死罪」、50個「加重強盜罪」、56個「非法使人施用毒品罪」、58個「私行拘禁罪」、267個「三人以上共同詐欺取財罪」、267個「洗錢罪」；首腦杜承哲則多3個「遺棄屍體罪」，因此杜男共涉705個罪。士院今審結全案，定5月21日宣判。

至於杜男另被查出，以現金、名車、泰達幣收買時任派出所長葉育忻，藉此打探檢警偵查訊息部分，士院尚在審理中。

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