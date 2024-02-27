蘇嘉全被指赴印尼牟利 「關鍵理由」改判王育敏、羅智強勝訴免賠

前總統府秘書長蘇嘉全（見圖）被指赴印尼牟利，一審判決立委王育敏4人應連帶賠償200萬元，高等法院今逆轉改判王等人勝訴、免賠。（資料照）

2024/02/27 14:04

〔記者楊國文／台北報導〕前總統府秘書長蘇嘉全不滿國民黨立委王育敏、羅智強等4人爆料，指控他和姪子、前立委蘇震清私下帶國營事業高層赴印尼會晤當地政要，圖個人私利，已損害其名譽，提告求償，台北地院認定王育敏4人所為已損害蘇嘉全的名譽，判決4人應連帶賠償200萬元，並登報道歉；上訴後，高等法院今改判4人勝訴、免賠，改判理由指出，當時駐印尼代表處派發予外交部的真實公文書，因日期誤載，才讓王等人合理懷疑，且是參考電報內容所做評論，屬可受公評的事項，沒有侵害名譽。

高院審理指出，將電報分別函詢外交部、駐印尼代表處，確認應為駐印尼代表處於2016年12月20日派發給外交部的公文書，但日期誤載為「2017年12月20日」。

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而王育敏等人在2020年7月20日記者會發表的言論，如王育敏表示「蘇嘉全跟蘇震清接連出訪印尼，但是竟然都繞過外交部，不讓外交系統的人介入」、「他們出訪做了這些事情，規避了外交部，到底是謀什麼樣的個人私利」、「吃銅吃鐵吃國家」部分，是參考該電報內容所做的評論，並非無合理懷疑基礎，且是可受公評之事，並非不法發表言論。

至於游淑慧表示「蘇嘉全和蘇震清幾乎『年年都到印尼』…，最誇張的是，行程是由誰來安排呢？」等話，經查證蘇嘉全實際前往印尼次數僅有2016年9月和2019年10月共2次，游指蘇嘉全「年年到印尼」，是因信賴該電報所誤載的日期所做的判斷，並無侵害蘇的名譽。另就游表示「但是蘇嘉全和蘇震清卻多次繞過外館，全卻多次繞過外館，『直接帶著國營企業』，直接接受人力仲介公司的安排」部份，是根據電報全文通篇觀察，並非毫無根據的臆測，也非故意侵害蘇的名譽。

羅智強以「遂其個別私利的政客」、「太上部」等話影射蘇的部份，雖用語尖酸、令人不快，仍是針對可受公評的重大公益事項進行評論，仍屬言論自由範疇。關於黃子哲、游淑慧於2020年7月20日記者會質疑蘇的言論，或與客觀事實有出入，仍符合善意原則，未侵害名譽。

高院綜合認定王育敏4人相關言論，應受言論自由保障，未侵害蘇的名譽權，沒有侵權行為，改判均免賠。

此案源於2020年7月間，立委王育敏、時任台北市議員羅智強、游淑慧、國民黨文傳副主委的黃子哲等人召開名為「外交部密件驚爆！國營事業被操控謀私利！？」的記者會，出示一份台灣駐印尼代表處在2017年12月20日回報外交部電報內容，質疑時任總統府秘書長的蘇嘉全、姪子蘇震清透過人力仲介公司揚運集團安排，跳過外交部、經濟部等機關在印尼圖謀私利。

蘇嘉全認為指控不實，委託律師到台北地檢署對王育敏4人提出公然侮辱、誹謗罪告訴，並求償200萬元及登報道歉。

台北地檢署偵查後認為，王育敏4人的言論屬於立法院長及立法委員涉及國家公益、可受公評的政治性評論，將4人均不起訴處分。王育敏4人反控蘇嘉全涉誣告罪，北檢亦不起訴處分。

蘇嘉全另提民事求償部份，台北地院審理認定王育敏4人已損害蘇的名譽，判決4人應連帶賠償200萬元，並登報道歉，王育敏4人不服判決，上訴高等法院。

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