愛鳥人餵食野鳥群聚 樓下鄰居鳥屎、殘渣為患求償獲賠

樓上住戶陽台餵養致野鳥成群，樓下住戶提告求償判賠，示意圖（資料照）

2024/02/27 13:29

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市住在大樓7樓的黃姓住戶，發現自家陽台鳥屎、飼料殘渣掉落愈來愈嚴重，為樓上住戶在陽台放飼料盤餵養野鳥，造成野鳥成群聚集一度多達30隻，經多次協調未果怒告求償，法院判樓上嚴姓住戶應賠償3萬元清潔費，可上訴。

判決指出，原告黃男2022年2月7日起，發現自家陽台出現大量鳥飼料殼，經查訪才發現是樓上嚴姓住戶在陽台放飼料盤餵養野鳥，導致野鳥啃食飼料後，殘渣或飼料殼掉落至房屋之陽台。

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雙方在同年3月31日曾前往派出所協調，嚴同意將飼料盤收起且不再餵養野鳥。然而，黃男仍持續在自家陽台發現鳥飼料殼，且野鳥聚集在被告房屋陽台之情形也越來越多，但每次向被告要求改善，均遭被告否認有持續餵養野鳥之情況。

隔年4月、5月黃連續在大樓管委會召開會議期間提出陳情並要求改善後，狀況仍持續至隔年5月，黃男主張，從2022年2月至隔年5月共16個月，均要花費時間清潔陽台，影響其居家安寧與居家環境衛生，提告求償清潔費用損失9萬6000元。

嚴男則辯稱，雙方在派出所協調後，已將陽台多處進行消毒並撤掉盆栽，亦無繼續養鳥之情形，主張原告提出之證物感覺莫名其妙。

法院勘驗原告所提錄影檔案畫面與拍攝照片，被告房屋陽台經以雷射筆照射造成驚嚇效果後，可見很多隻小鳥從被告房屋陽台起飛之情況，且部分影片可發覺小鳥遭受驚嚇飛離數量多達2、30隻。

參酌原告陽台持續累積、掉落鳥飼料殼數量，與原告提出之影片、照片，客觀可見鳥隻聚集之情形等跡證，認原告請求之損失金額應以3萬元為限。

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