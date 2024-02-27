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ACE創辦人潘奕彰等幣圈涉詐7嫌 北檢聲請延押2月

潘奕彰等人被法辦。（資料照）

潘奕彰等人被法辦。（資料照）

2024/02/27 09:48

〔記者錢利忠／台北報導〕知名律師王晨桓身兼虛擬貨幣交易平台「ACE交易所」負責人，卻在ACE創辦人潘奕彰捲入詐欺爭議後，涉入洗錢疑雲而被羈押；針對同案被告潘奕彰、林耿弘等7人於首波約談後被羈押的部分，台北地檢署已聲請延押7人2個月。

潘奕彰等7人的偵查中首次羈押期限於3月4日屆滿，北檢聲請延押7人2個月，台北地院將開羈押庭審理。

潘奕彰在幣圈享有盛名，多次接受媒體採訪暢談心得，曾提到中南部有些人打著虛擬貨幣旗幟，以直銷手法及使用保證獲利為噱頭向菜籃族推售，害一堆人買到假的比特幣，交易所也人去樓空；不料，潘自己也捲入詐騙疑雲。

檢警調查，潘男等人涉嫌透過IG等網路社群平台，以傳銷話術誘使被害人投資MOCT（魔券幣）、NFTC、BNAT等虛擬貨幣，宣稱這些虛擬貨幣將在國內、外各知名交易所上市，吸引上百名受害人投資，等到被害人發現幣價直線跌落，無法流通變現時才知受騙，憤而向檢警報案。

檢警於今年1月3日在涉案被告位於台北市的處所，搜扣多達1億1152萬餘元現金贓款，動用4台點鈔機漏夜清點，耗時將近4小時才將贓款清點完畢，現已存入銀行完成扣押。

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