駕車被控違規拒簽收遭警召同仁「包圍」 南市警澄清未執法過當

林姓男律師（右便衣者）質疑台南四分局一女警取締交通違規，竟召來6名警力支援到場，讓他備感壓力、有被迫留在原地涉及強制罪的問題。（圖：警方提供）

2024/02/26 17:25

〔記者王俊忠／台南報導〕在台南執業的1名林姓男律師向本報投訴指，2月19日下午，他駕車在安平區遭1名騎機車的陳姓女警攔查指他闖紅燈，當時他要求女警出示違規事證並表示拒絕簽收通知聯，詢問可否郵寄？女警不僅拒絕郵寄、還召來3車6名支援員警對他半環狀包圍，讓他備感壓力、被迫留在原地，質疑員警執法涉強制罪問題。

林律師表示，19日下午近1點半，他駕車行經台南安平區慶平路與平通路580巷口，1名騎機車的女警騎過來攔查、跟他表明他闖紅燈，要開單告發。當時，他要女警提出他違規的事證，並表明拒絕簽收通知聯、詢問女警能否以郵寄送達？

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林律師說，女警竟一再對他說「如你不簽收，單子不會給你，沒有義務要寄給你」，他質疑說「如不給單子，之後如何繳罰款？」，這名女警即呼叫支援警力，結果竟有3車6名員警到場支援對他半環狀包圍，他被迫留在原地，女警有涉使人行無義務之事的強制罪問題。接著他上網查詢交通裁罰相關規定、並告訴女警「縱使他拒絕簽收，妳也應把通知聯交給他」，女警才交付通知聯並請警網撤走。

為此，林律師也向南市警局寄送陳情書，要求警局說明1女警請求3車6員警到場做半環狀包圍的依據與執法目的為何？

南市警四分局回應說明，經查林男確有闖紅燈違規情事，女警見狀攔停開單告發，但林男頻頻打斷對話，並執意要求舉發單在事後郵寄送達，女警告知這與程序不符，林男用手機持續上網查詢、遲未表明是否簽收舉發單。

四分局說，女警因與林男說明未果，考量女警單獨執勤恐有安全疑慮，就透過無線電呼喊1名警力前往支援，但線上共有5名員警到場支援，5員警到場後有向林男表明「只是了解案況、不需緊張」。林男即遞出律師公會證件質問：「是發生什麼事？為何把我包圍」，但其實支援警力始終都在一旁警戒，沒有任何不法行為，且在場了解案況後約兩分鐘就撤離。

四分局警方強調，因為近年來國內員警取締交通違規屢見襲警案例，當時現場僅1名女警執法，她遇有狀況請求警力支援，是基於保護執勤安全為目的，非林男所認知有員警包圍的狀況，且也無執法過當情事，為此澄明以捍衛員警執法尊嚴。

林姓男律師（右便衣者）質疑台南四分局一女警取締交通違規，竟召來6名警力支援到場，讓他備感壓力、有被迫留在原地涉及強制罪的問題。（圖：警方提供）

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