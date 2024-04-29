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首頁　>　社會

五一勞動節遊行將登場 警方今天公布交管措施

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

警方公布交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2024/04/29 12:46

〔記者王冠仁／台北報導〕為了捍衛勞動權益，「五一行動聯盟」將於5月1日，於台北市凱達格蘭大道舉辦「連續執政無蜜月 國會修法護勞權」遊行，要求政府正視廣大勞動者心聲。對此，轄區警方表示，將於遊行當天舉辦交通管制措施，並會視交通狀況提早或延後管制，呼籲民眾行經相關路段時，要遵守現場員警指揮疏導。

「五一行動聯盟」舉辦此次遊行活動，提出「薪資提升要落實」、「工作權利要保障」、「集勞關係要升級」、「退休權益要安心」、「醫護血汗要解決」五大方向訴求，希望國會三黨儘速依聯盟訴求，提出修法草案，以改善日益惡化的勞動環境。

中正一分局表示，此次活動申准時間為5月1日早上10時至晚上6時，相關交管措施如下。

一，集會地點，當天早上10時30分起，凱達格蘭大道（公園路【不含】至中山南路【不含】）東、西向全線車道，以及濟南路1段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）東、西向全線車道，管制車輛通行。

二，遊行路線，凱達格蘭大道（公園路【不含】至中山南路【不含】）（集合後出發）→景福門圓環北側外環道→（左轉）中山南路東側慢車道→（右轉）濟南路1段（集會後解散）。

中正一分局說，當天下午1時起，在仁愛路上也有「支持機車路權」的集會活動，當天下午1時起，仁愛路1段南側慢車道（紹興南街【不含】至杭州南路【不含】），管制車輛通行。

警方強調，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大交通管制範圍；另配合總統府執行安全維護工作，針對周邊道路（衡陽路【不含】以南；公園路【不含】以西；愛國西路【不含】以北；桃源街【不含】以東）區域，將視維安情形，架設必要安全設施及實施交通管制。

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