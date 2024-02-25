為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

鹿耳門聖母廟搶春牛 台南警壓制鬧事男究辦

台南員警上前壓制涉鬧事打人的曾姓男子。（圖由警方提供）

台南員警上前壓制涉鬧事打人的曾姓男子。（圖由警方提供）

2024/02/25 13:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府警察局第三分局於2月24日晚間在安南區執行鹿耳門聖母廟慶元宵活動勤務，在「搶春牛」活動時，有民眾在現場叫囂滋事、揮拳攻擊其他民眾，三分局員警迅速反應，對涉動手的曾姓男子（27歲）壓制管束，制亂於初動，並把曾嫌帶回土城派出所處置。

警方表示，24日晚上8時許，活動高潮「鞭春牛」項目前，由南市警局保安大隊8人及市警三分局14人執行防踩踏任務，活動會場發現有1名脫序的曾姓男子，不停在台下與他人叫囂，警方即約制曾男，惟曾男明顯有酒意不受控制、且不聽制止，因現場人數眾多，在鞭春牛之前已有許多民眾向舞台推擠的狀況，警方除加強蒐證也密切關注曾男，如有不法就立即處置，不容許破壞廟會活動。

同日晚間8時10分「搶春牛」活動開始後，員警發現曾男在爭搶春牛的碎片之後，竟揮拳攻擊在場民眾（該民眾趁亂離去），員警立即對曾男施以管束，並帶回土城派出所處置，警方並依曾男違反社會秩序維護法第87條第1款給予裁罰。

南市警三分局呼籲優質宮廟信仰文化活動是全體市民期待，民眾對廟會活動，期待是有「讚」的表現、不是「亂」的呈現，因此，民眾參與民俗廟會活動，務必遵守優質宮廟文化規定，不得發生脫序行為，否則必定依法究辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
衰！他開車行經改裝噪音車 無辜被捲入挨罰3000元
2024/02/24 13:30

衰！他開車行經改裝噪音車 無辜被捲入挨罰3000元
泰女賣淫遭警緝以為被找碴 2男1女「救人」成自投羅網
2024/02/04 16:22

泰女賣淫遭警緝以為被找碴 2男1女「救人」成自投羅網

清景麟夢公園 788萬起住平實特區
白天包工程晚上變天九賭場 警方前往土方公司逮15人
2024/01/14 14:51

白天包工程晚上變天九賭場 警方前往土方公司逮15人
鹿耳門聖母廟搶春牛 連骨架都被搶光了
2017/02/11 21:23

鹿耳門聖母廟搶春牛 連骨架都被搶光了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播