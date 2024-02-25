鹿耳門聖母廟搶春牛 台南警壓制鬧事男究辦

台南員警上前壓制涉鬧事打人的曾姓男子。（圖由警方提供）

2024/02/25 13:55

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市政府警察局第三分局於2月24日晚間在安南區執行鹿耳門聖母廟慶元宵活動勤務，在「搶春牛」活動時，有民眾在現場叫囂滋事、揮拳攻擊其他民眾，三分局員警迅速反應，對涉動手的曾姓男子（27歲）壓制管束，制亂於初動，並把曾嫌帶回土城派出所處置。

警方表示，24日晚上8時許，活動高潮「鞭春牛」項目前，由南市警局保安大隊8人及市警三分局14人執行防踩踏任務，活動會場發現有1名脫序的曾姓男子，不停在台下與他人叫囂，警方即約制曾男，惟曾男明顯有酒意不受控制、且不聽制止，因現場人數眾多，在鞭春牛之前已有許多民眾向舞台推擠的狀況，警方除加強蒐證也密切關注曾男，如有不法就立即處置，不容許破壞廟會活動。

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同日晚間8時10分「搶春牛」活動開始後，員警發現曾男在爭搶春牛的碎片之後，竟揮拳攻擊在場民眾（該民眾趁亂離去），員警立即對曾男施以管束，並帶回土城派出所處置，警方並依曾男違反社會秩序維護法第87條第1款給予裁罰。

南市警三分局呼籲優質宮廟信仰文化活動是全體市民期待，民眾對廟會活動，期待是有「讚」的表現、不是「亂」的呈現，因此，民眾參與民俗廟會活動，務必遵守優質宮廟文化規定，不得發生脫序行為，否則必定依法究辦。

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