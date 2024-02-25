醉漢自白「被通緝」真的是通緝犯 無厘頭拿百元鈔給警稱「別抓我」

邱男先是承認自己被通緝，接著無厘頭拿出百元鈔要員警別抓他。（記者徐聖倫翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

2024/02/25 13:36

〔記者徐聖倫／新北報導〕醉後的自白！33歲邱姓男子前日晚間醉醺醺步行經過新北市三重區某巷弄，在安靜的巷子裡製造噪音，附近民眾見狀報警。警方據報趕抵，邱男一見到員警不斷跳針地說「我被通緝」，但口齒不清，員警聽了快10分鐘才聽懂，於是查詢邱男身分，果然是竊盜通緝犯，正當員警將他上銬時，他竟掏出100元說「不要抓我」，無厘頭舉動讓員警啼笑皆非。

據了解，邱男居無定所，靠打零工為生，而他月前涉及竊盜案，遭地檢署通知屢屢未到，於是遭到通緝。前日晚間9時許，邱男喝得酩酊大醉，走路經過三重區三合路某巷弄，他靠在1部機車上還不斷發出噪音，影像到附近住戶安寧，遭住戶報警處理。

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警方據報趕抵，發現邱男靠在機車上自言自語，而他一看到員警到來，不斷對員警說「我被通緝了」。國台語夾雜且口齒不清的邱男，講了快10分鐘員警才聽懂他稱自己被通緝，員警不敢大意，於是拿出M-Police進行查詢。

果然邱男因涉竊案遭通緝，於是遭警方逮捕上銬，一開始他還拿了100元鈔票給員警說「不要抓我」，上銬後他還在說「歡喜就好」、「懶得跑了」，可說是不知所云。回到警局過了一陣，邱男酒醒發現他禍從口出，這才向員警稱自己「有夠衰」，警詢後依法將其送辦。

三重警分局長黃南山表示民眾若遭受起訴或判刑時，應依地檢署或法院通知期限內到案接受審訊，避免遭到通緝，同時若民眾發現有可疑情事時，請撥打110服務專線，警方將即時了解處理，以確保轄區治安平穩。

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邱男遭警方依法送辦。（記者徐聖倫翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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