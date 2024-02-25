詐欺通緝犯躲警察跑進台大醫院 駐衛警眼尖識破揪出

警方將盛嫌上銬逮捕。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/25 11:53

〔記者王冠仁／台北報導〕盛姓男子因為涉及詐欺案件被判刑5個月，他沒有如期入監服刑成為通緝犯；他跑路期間某次行經台大醫院附近時，在醫院外發現有員警執行巡邏及路檢勤務，他擔心被盤查，異想天開跑進醫院想躲避。盛在醫院內還撿到一張陪病證，想蒙混進入醫院，但被駐衛警眼尖識破而報警，盛因此遭警方逮捕。

北市警中正一分局仁愛派出所在本月22日深夜，接獲台大醫院駐衛警報案，駐衛警表示有一名可疑男子持他人證件想進入院區，員警隨後趕到發現這名可疑男子是名被判刑5個月的盛性詐欺通緝犯，當場將他逮捕，解送歸案。

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警方調查，原來盛當天深夜時刻徒步經過台大醫院附近道路時，發現有員警在執行巡邏及路檢勤務，他深怕遭到警方盤查而洩漏自己通緝身分，異想天開想進入醫院躲避警方查緝。

盛行經醫院外院區電梯時，恰巧看到電梯口有一張他人遺落的陪病證，他隨手撿起來，想直接蒙混進入醫院；沒想到眼尖的駐衛警眼尖識破不讓他進入醫院，同時留置他並立即通報警方。

員警到場後詢問盛，為何時他人陪病證要進入醫院，他見紙包不住火，這才說出自己遭通緝一事想躲進醫院沒想到弄巧成拙。

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