元宵「擲吉」誤傷民眾眼球 澎湖緊急後送搶救視力

遭到擲吉硬幣擊中眼球，由醫護人員陪同後送台灣搶救。（圖由凌天航空提供）

2024/02/25 10:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖喜慶活動，都會依據傳統習俗「擲吉」，拋擲炸棗、糖果、麻糬，甚至硬幣分享喜氣。但昨（24）日晚間外垵元宵活動，卻傳出憾事，1名偕同夫婿返澎遊玩的女遊客，遭高處墜落的硬幣擊中眼球，恐影響視力，緊急啟動澎湖駐地醫療直昇機，將傷者後送台中搶救。

澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空24日元宵節晚間接獲三總澎湖分院申請直昇機醫療後送，病人後送主因為「疑似左眼水晶體位移或視網膜剝離」等眼部急症，要轉往台中榮總，該名病人為年約47歲女性、台灣遊客，病人及家屬自訴晚間7時許參加外垵元宵節廟方活動。

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廟方在澎湖最長的跨海平安橋，由近3、4層樓的高度向下投擲麻糬、硬幣等祈福物品供民眾取回，該名受傷的台灣遊客在接取祈福物品的過程中，左眼遭物品擊中劇烈疼痛，尋求消防局救護車送往三總澎湖分院就醫。

在院方檢查過程中發現病人左眼僅能見光，但無法看見物品，安排病人進行電腦斷層掃瞄，發現病人左眼水晶體疑似位移或視網膜剝離，因澎湖無眼科專科醫師，故建議病人前往台灣本島醫學中心進行後續治療，考量病情嚴重度申請直昇機醫療後送。

三總澎湖分院對病人左眼進行檢查處置、使用紗布覆蓋保護後，有凌天航空醫護人員進行後續飛航照護，雖然病人可自行行走，但因疼痛且只有單眼可視，仍由凌天航空醫護人員攙扶上機。因台灣遊客非澎湖籍，申請直昇機醫療後送仍有自付額8095元，澎湖縣民才全額免費。

不慎遭硬幣擊傷的女遊客，由救護車送醫搶救。（記者劉禹慶攝）

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