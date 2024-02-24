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掃射電子遊藝場11槍前警告員工「閃遠一點」 殺人未遂判無罪

詹男（左二）持改造步槍掃射遊藝場11槍，法官卻認為他有揮手警告員工「閃遠一點」，殺人未遂罪判決無罪。（資料照）

詹男（左二）持改造步槍掃射遊藝場11槍，法官卻認為他有揮手警告員工「閃遠一點」，殺人未遂罪判決無罪。（資料照）

2024/02/24 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕詹姓男子在2022年12月18日，因好友與皇家電子遊藝場（菲力國王電子遊藝場）有糾紛，他宣稱為朋友出氣，持改造步槍掃射該遊藝場11槍，之後逃到台南自首，檢方依殺人未遂等罪名起訴，不過，台中地院卻認為，他開槍前曾揮手，並向兩名員工大喊「沒你們的事，閃遠一點」，開槍造成一名顧客輕傷，殺人未遂部分判決無罪，但仍觸犯槍砲與恐嚇公眾安全罪，合併判刑4年。

判決書指出，台中地檢署起訴指控，37歲詹姓槍手於上述時間，開車急駛到該家電子遊藝場，下車後先喝令門口員工「閃到一邊去」，接著持槍掃射11槍後逃離，再向台南市警白河分局投案，交付1把改造的步槍與子彈100發、防彈背心等物，台中警方隨即南下押解詹嫌。

詹嫌到案供稱，因長期關注程姓友人臉書動態，得知他被詐賭欺負，基於義氣決定替他出氣，希望給遊藝場業者「警愓」，但檢警卻認為，詹男素行不良，被多個地檢署及法院通緝，經濟狀況不佳，研判他是收錢辦事，中檢依殺人未遂、槍砲與恐嚇公眾等罪名起訴。

台中地院卻認為，遊藝場員工作證說，見詹男持槍走來，把長槍舉起靠在右肩說，「沒有你們的事，閃遠一點」，員工示意裡面的人不要出來，之後聽到槍聲，詹男開車離去，留下滿地碎玻璃與彈孔，整個過程不到1分鐘，法官認為，詹男持槍射擊時，與大門口有相當距離，大門離大廳櫃檯也有相當距離，如果有殺人的犯意，詹男大可直接進入店內射擊，無須刻意站在大門外一定距離射擊，且揮手警告員工，詹男不構成殺人未遂罪，但構成恐嚇公眾罪。

台中地院強調，詹男自首可減刑，持有改造步槍部分，依非法持有非制式步槍罪判刑3年2月，併科罰金5萬元，觸犯恐嚇公眾罪判刑1年，合併執行4年，可上訴。

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