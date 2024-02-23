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2/23 今彩539頭獎開出1注 800萬獎落台中！春節大紅包開13組

今晚（2月23日）開獎的第113000047期今彩539頭獎開出1注；第113000028期大樂透頭獎摃龜；第113000028期春節大紅包開出13組，共14注中獎，春節大紅包因超過360組達368組，獎金改為均分，每組為38萬4615元，活動至本期結束。（本報合成）

今晚（2月23日）開獎的第113000047期今彩539頭獎開出1注；第113000028期大樂透頭獎摃龜；第113000028期春節大紅包開出13組，共14注中獎，春節大紅包因超過360組達368組，獎金改為均分，每組為38萬4615元，活動至本期結束。（本報合成）

2024/02/23 22:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月23日）開獎的第113000047期今彩539頭獎1注獨得，由台中市東區大智路82號1樓「智軒商行」開出；第113000028期大樂透頭獎摃龜；第113000028期春節大紅包開出13組，共14注中獎，113年2月6日至本期累計開出368組春節大紅包，已達（超過）360組，獎金改為均分，每組為38萬4615元，本活動至本期結束。

第113000047期今彩539中獎號碼為「01、03、15、18、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共176注中獎，每注可得2萬元；參獎6473注中獎，每注可得300元；肆獎71589注中獎，每注可得50元。

第113000028期大樂透中獎號碼「03、08、09、21、34、49，特別號：22」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得86萬6487元；參獎共62注中獎，每注可得4萬5151元；肆獎共153注中獎，每注可得1萬1762元；伍獎共2878注中獎，每注可得2000元；陸獎共4127注中獎，每注可得1000元；柒獎共40220注中獎，每注可得400元；普獎共51804注中獎，每注可得400元。

第113000028期49樂合彩中獎號碼為「03、08、09、21、34、49」，四合摃龜；三合共57注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2020注中獎，每注可得1250元。

第113000028期春節大紅包中獎號碼為「10、13、14、19、23、29、31、45、47」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，因累積已開出大紅包368組，超過360組，獎金改為均分，每組為38萬4615元，活動提前結束，下期不再加開。今日計開出13組，共14注中獎，其中12組為單注中獎、各得獎金38萬4615元，1組為2注均分，各得19萬2307元。

第113000047期39樂合彩中獎號碼為「01、03、15、18、35」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合166注中獎，每注可得1萬1250元；二合5907注中獎，每注可得1125元。

第113000047期3星彩中獎號碼為「000」，壹獎184注中獎，每注可得5000元。

第113000047期4星彩中獎號碼為「3842」，壹獎9注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000028期「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩中獎號碼。（擷自台灣彩券）

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