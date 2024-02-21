華航飛機修護員遭起落架夾死 勞檢處：未確認洩壓惹禍

中華航空徐姓修護員在執行報廢客機起落架拆除時遭夾死，桃市府勞動檢查處派員到現場進行勞檢，初步調查，主要是拆除時未確認設備殘壓有無確實洩壓。（勞檢處提供）

2024/02/21 18:13

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕中華航空爆發工安意外，55歲徐姓修護員在執行報廢客機起落架拆除時遭夾死，桃園市政府勞動檢查處接獲職災通報後，隨即派員到現場進行勞動檢查，初步調查，主要是拆除時未確認設備殘壓有無確實洩壓，除要求事故現場立即停工，後續將依重大職災程序辦理。

勞檢處調查，該航空公司所僱用的徐姓修護員，今（21）日上午11點20分左右，在桃園國際機場13號及14號機坪，進行編號B18212報廢客機主起落架拆除作業，該起落架預計拆除後做為教學用，因作業中安全裝置斷裂做動，將起落架升起夾住徐姓修護員，其餘作業人員趕緊將殘壓卸除進行搶救，將他送往桃園敏盛經國院區急救，徐姓修護員於12點27分宣告不治。

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勞檢處指出，獲報隨即派員到現場實施勞檢，發現事業單位在進行機械設備拆除時，未確認設備殘壓是否有確實洩壓，造成安全裝置斷裂後起落架收起，導致所僱徐姓修護員被夾致死，依違反職業安全衛生設施規則現場勒令停工，並將依法究責。

另查，該航空公司前5年尚無發生重大職業災害，經勞檢處實施勞檢6次，總計停工1次及裁罰3次，合計裁處26萬元。

中華航空徐姓修護員在執行報廢客機起落架拆除時遭夾死，桃市府勞動檢查處派員到現場進行勞檢，初步調查，主要是拆除時未確認設備殘壓有無確實洩壓。（勞檢處提供）

中華航空徐姓修護員在執行報廢客機起落架拆除時遭夾死，桃市府勞動檢查處派員到現場進行勞檢，初步調查，主要是拆除時未確認設備殘壓有無確實洩壓。（勞檢處提供）

中華航空徐姓修護員在執行報廢客機起落架拆除時遭夾死，桃市府勞動檢查處派員到現場進行勞檢，初步調查，主要是拆除時未確認設備殘壓有無確實洩壓。（勞檢處提供）

中華航空徐姓修護員在執行報廢客機起落架拆除時遭夾死，桃市府勞動檢查處派員到現場進行勞檢，初步調查，主要是拆除時未確認設備殘壓有無確實洩壓。（勞檢處提供）

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