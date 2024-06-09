路過大學生報警建功！ 台中火警燒17輛機車 22移工迅速逃生獲救

台中霧峰區民生路一處員工宿舍的騎樓，今天凌晨疑似停放的電動機車起火，造成騎樓一片火海，所幸樓上宿舍22名住戶迅速逃生。（記者陳建志翻攝）

2024/06/09 11:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區民生路一處員工宿舍，今天凌晨3點多停在一樓前面騎樓的電動機車先是冒煙接著起火，火勢並迅速延燒讓騎樓陷入火海，所幸一名路過大學生發現速迅報案，民眾發現也趕緊呼救，讓住在樓上22名移工迅速逃生，消防人員獲報出動42名消防人員到場搶救，迅速將起火的機車撲滅，沒有延燒到屋內，清點共有17輛機車遭燒毀剩骨架，詳細起火原因須進一步鑑識後釐清。

台中霧峰區民生路一處員工宿舍的1樓騎樓，今天凌晨3點多，一名大學生經過，發現停在騎樓的1輛電動機車冒煙，趕緊打電話報案，沒想到電動機車沒多久起火燃燒並迅速波及停在兩旁的機車和電動機車，且火勢越燒越大，民眾發現趕緊呼救。

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住在樓上宿舍的22名外籍移工聽到，趕緊倉皇逃生，所幸都及時逃出屋外沒有人員傷亡，台中市消防局獲報，出動三大隊、霧峰、大里、仁化、十九甲等5個單位，42名消防人員到搶搶救，抵達時騎樓已經陷入火海，趕緊出水灌救。

所幸消防人員迅速抵達，3點38分就將火勢控制，3點51分將火勢撲滅，僅造成2戶騎樓焚毀，沒有燒進屋內，詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

台中霧峰區民生路一處員工宿舍騎樓的機車今天凌晨起火，消防人員獲報到場搶救。（記者陳建志翻攝）

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