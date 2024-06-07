變換車道失控！ 特斯拉衝出國道燒剩骨架 1死2傷

一輛特斯拉轎車昨晚從國1虎尾段南下車道衝出護欄墜落6米邊坡，斷成2截起火燃燒，事故造成2人受傷1人死亡。（民眾提供）

2024/06/07 09:51

〔記者黃淑莉／雲林報導〕一輛特斯拉轎車昨（6）日晚上9點多行經國道1號南向237.5公里虎尾段，衝撞外側護欄墜落6米邊坡，車體斷成2截，起火燃燒，駕駛及2名乘客受傷，其中副駕駛乘客遭拋出車外，傷重送醫不治。國道警察斗南分隊初步了解，事故原因疑因變換車道失控，詳細原因仍有待調查。

事故發生在昨天晚上9點多，雲林縣消防局接獲報案，指虎尾鎮下溪里三塊厝橋高速公路橋下有1輛車子從高速公路墜落起火燃燒，現場有2名傷患，獲報後派遣5輛救護、消防車輛及11名消防人員前往搶救。

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據了解，起火燃燒是一輛特斯拉轎車，火勢猛烈，從高速公路墜落到6公尺下方道路，車子斷成2截，其中車頭起火燃燒，車上有3人，駕駛35歲陳姓男子身上有擦挫傷，副駕駛座30多歲蔡姓男拋出車外受困邊坡呈現OHCA，後座34歲黃姓男子輕傷，消防人員將蔡男、黃男送醫急救，蔡男傷重宣告不治。

該車是從虎尾交流道上國道，行駛2.5公里即發生事故，斗南分隊指出，事故疑因變換車道失控撞擊外側護欄衝下邊坡，造成駕駛及1名乘客輕傷，副駕駛座乘客傷重送醫不治，駕駛酒測值0。

斗南分隊說，駕駛警訊時表示，他沒使用輔助駕駛功能，詳細肇事原因仍待調查。

一輛特斯拉轎車昨晚從國1虎尾段南下車道衝出護欄墜落6米邊坡，斷成2截起火燃燒，事故造成2人受傷1人死亡。（民眾提供）

特斯拉起火燃燒只剩骨架。（民眾提供）

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