電商執行長酒駕特斯拉撞路樹 釀1同事死亡被判8月

邱姓電商執行長去年2月喝完春酒，酒後開特斯拉載3名同事兜風，不慎撞路樹釀1死，被判刑8月。（資料照）

2024/05/07 11:53

〔記者溫于德／台北報導〕42歲某電商科技公司邱姓執行長，去年2月喝完春酒開特斯拉載3名同事兜風，不慎失控衝往對向車道，撞擊人行道上路樹，坐在副駕駛座的陳男傷重不治，邱男的酒測值則為每公升0.19毫克，檢方訊後依過失致死罪嫌起訴邱男。士林地院今對邱男判刑8月，理由尚未出爐。

這起車禍發生在去年2月10日凌晨0時許，邱男與同事在瑞光路的公司聚會喝春酒，邱的同事21歲吳男、32歲陳女、37歲陳男等眾人，酒後起鬨齊聲稱從來沒有坐過特斯拉，「拱」邱男開特斯拉載他們去兜風。

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邱男不顧已喝過酒，仍酒後駕車載3人駛出公司，沒想到剛開出僅約2分鐘，就突然爆衝左切、撞上路樹，車殼右方嚴重凹陷，邱等4人受困車內；首當其衝的是坐在副駕駛座的陳男，其胸腔受重創、失去意識，邱男背部受傷，陳女和吳男也受輕傷。

後來邱等4人都被送往三軍總醫院救治，已失去生命徵象的陳男，經搶救一度恢復呼吸心跳，但多日後仍不幸身亡。邱男則向警方供稱，當時為了閃避從停車場駛出的車輛，失控衝向瑞光路423號前的路樹肇事。

檢方偵結指出，酒駕邱男尚未達到不能安全駕駛的程度，故未論酒駕致人於死罪，而是依過失致死罪起訴。士院審理時，邱男坦承犯行，願以500萬元與陳男家屬達成和解，同時拿出400萬元的支票，盼能解除境管；然士院為了確保後續審判程序以及執行得以順利進行，本週一仍裁定繼續對他境管，並於今日對他判刑8月，可上訴。

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