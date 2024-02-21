只能領1000元！政府捐助法人前董座陳烔松 高院判無權領退職金1440萬

醫療財團法人病理發展基金會前董事長陳炯松（見圖）2017年卸任後領取退職金1400萬元，高院今改判陳僅能領1000元退職金。（資料照）

2024/02/21 15:39

〔記者楊國文／台北報導〕由政府捐助成立的醫療財團法人病理發展基金會前董事長陳炯松，被控2017年卸下董事長職位後，無權領取退職金1440萬元，但拒絕返還，台北地院判決陳烔松勝訴，不必返還退職金1400萬元；上訴後，高等法院判決逆轉，陳僅能受領退職金1000元。

高院認為，監督要點的程序未完備前，董事無權限決議發給董事長退職金或定其數額，考量2017年預算書已編列「董事長退休金1000元」並經立院審議通過，今判陳僅能受領退職金1000元，其餘1439萬9000元均為不當得利，應予返還。可上訴。

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醫療財團法人病理發展基金會提告主張，其捐助章程或轄下台北病理中心工作規則，就董事長退職金的發放，並無明確規範，且未依行政院訂定的「政府捐助之財團法人從業人員薪資處理原則」經主管機關衛福部核定、備查，董事會無權限決議發放董事長的退職金。

董事會雖然在2013年10月18日作成發放陳烔松退職金1440萬元的決議，但衛福部不予備查，且要求追回退職金，證明該決議無效，要求陳烔松返還領取的退職金1440萬元，並宣告董事會該項決議無效。

台北地院審理認為董事會決議有效，判決陳烔松勝訴，不必返還退職金1440萬元。醫療財團法人病理發展基金會不服，上訴高等法院。

高等法院審理指出，上訴人為政府捐助設立之醫療財團法人，應受主管機關衛福部監督其業務執行。衛福部在財團法人法施行前，就其主管法人董事長的支薪，於2013年8月23日訂有「衛福部主管由政府捐助之財團法人業務監督要點」，依該規定第21點法人應依薪資處理原則，衡酌董事長屬性、民間薪資水準等因素訂定薪基基準，送衛福部核定或備查。

高院認為，本件退職金給付目的如同退休金，性質上為延期後付薪資，自應適用前開要點，即由董事擬議董事長退職金基準，送為延期後付薪資，應適用上述監督要點，即由董事擬議董事長退職金基準，送衛福部核定或備查後才生效，程序未完備前，董事並無權限決議發給董事長退職金或定其數額，因此該董事會決議為無效，而且陳烔松熟知主管機關監督程序，並非善意第三人，不得主張不知決議有無效原因而受保護。

高院也表示，醫療財團法人病理發展基金會後來於2017年度預算書編列「董事長退休金1000元」，決算書編列支用1440萬元，預算部分，經衛福部送立法院審議通過，因此陳烔松有權受領1000元退職金，至於其餘退職金1439萬9000元部分，則無權領取，應依不當得利的規定，返還醫療財團法人病理發展基金會，並宣告董事會該項決議無效。

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