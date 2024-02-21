深坑大火悶燒超過20小時 今出動重機具開挖清除3C產品
2024/02/21 11:40
〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市深坑區北深路三段光電公司倉儲昨天下午發生大火，因內部堆放大量含有鋰電池的3C產品，導致持續悶燒已超過20小時，出動200多名警消搶救至今仍在進行殘火處理，警消也調派重機具開挖燃燒嚴重的1樓，並持續灑水降溫。
警消調查，起火點位在中華大雄股份有限公司倉儲地下室，內部堆放紙箱、紙張及大量雜物，火勢迅速蔓延至1樓後，因囤放大量藍芽耳機、行車紀錄器、LED燈等含有鋰電池的3C產品成品，火勢因此延燒至3樓及隔壁同公司2棟廠房1至3樓，初估燃燒面積約1千平方公尺。
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警消指出，現場共出動各式消防車輛100輛、消防人員200人搶救，火警第一時間3棟廠房內部員工都已撤出，無人員受困傷亡，昨天傍晚5時火勢控制、晚間6時31分火勢熄滅。
新北市消防局表示，火勢雖已撲滅，但含有鋰電池熄滅後經化學反應仍會持續悶燒，因此要完全熄滅相當困難，目前仍持續射水降溫，同時調派重機具進駐，將1樓內部燒毀的3C產品清除後，人員再嘗試往2、3樓清除堆放物品，預估今天可以完成，至於詳細燃燒面積及起火原因仍待調查。