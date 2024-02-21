奧客找S級伴遊妹 白嫖不成被打成豬頭

陳姓男子指名要找S級伴遊妹服務，不給錢想白嫖被打成豬頭。示意圖。（資料照）

2024/02/21 10:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子透過經紀公司指名要找S級的伴遊妹，盧女赴約後，陳男用手機操作滙款後又取消，經紀公司沒收到錢，派林姓男子到摩鐵堵人，陳男見狀想落跑，被林男打成豬頭，陳脫困後報案提告，檢方偵結後依傷害罪起訴林男。

檢方指出，2022年5月11日下午3點多，陳姓男子去電經紀公司，要求公司指派顏值、身材都要S級以上的伴遊妹，公司指派27歲盧姓女子到摩鐵開好房間等陳男，陳男抵達後，盧女算了一下帳，伴遊費每小時6000元、5小時共3萬元，再加上開房費6千元，要求陳男先支付3萬6千元後再進行後面的交易。

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陳男拿出手機，透過手機網銀操作滙款，當他把滙款成功的畫面截圖下來取信盧女後，又偷偷把滙款交易取消，盧女也回報公司客人已滙款，但公司因一直沒有收到入款紀錄，於是派47歲林姓男子前往摩鐵確認。

陳男見林男到場後，心虛想落跑，結果被林男攔住，動手把他打成豬頭，陳男脫困後提告殺人未遂、妨害自由等罪；檢警偵查時，林男辯稱他當時只是要陳男留下來把話說清楚，結果陳男一看到他拔腿就跑，他沒有動手打人，是陳男自己跌倒才會受傷。

檢方勘驗現場監錄畫面，發現林男確實有出手制伏住陳男，把他壓制在地等警方到來，但陳男卻自行掙脫，並打電話叫計程車後搭車離去，因此不認為他的行動有被人控制，不構成妨害自由罪；至於他身上的傷勢都不是出現在致命部位，因此認定僅構成傷害罪，偵結後依法將林男起訴。

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