為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

奧客找S級伴遊妹 白嫖不成被打成豬頭

陳姓男子指名要找S級伴遊妹服務，不給錢想白嫖被打成豬頭。示意圖。（資料照）

陳姓男子指名要找S級伴遊妹服務，不給錢想白嫖被打成豬頭。示意圖。（資料照）

2024/02/21 10:52

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓男子透過經紀公司指名要找S級的伴遊妹，盧女赴約後，陳男用手機操作滙款後又取消，經紀公司沒收到錢，派林姓男子到摩鐵堵人，陳男見狀想落跑，被林男打成豬頭，陳脫困後報案提告，檢方偵結後依傷害罪起訴林男。

檢方指出，2022年5月11日下午3點多，陳姓男子去電經紀公司，要求公司指派顏值、身材都要S級以上的伴遊妹，公司指派27歲盧姓女子到摩鐵開好房間等陳男，陳男抵達後，盧女算了一下帳，伴遊費每小時6000元、5小時共3萬元，再加上開房費6千元，要求陳男先支付3萬6千元後再進行後面的交易。

陳男拿出手機，透過手機網銀操作滙款，當他把滙款成功的畫面截圖下來取信盧女後，又偷偷把滙款交易取消，盧女也回報公司客人已滙款，但公司因一直沒有收到入款紀錄，於是派47歲林姓男子前往摩鐵確認。

陳男見林男到場後，心虛想落跑，結果被林男攔住，動手把他打成豬頭，陳男脫困後提告殺人未遂、妨害自由等罪；檢警偵查時，林男辯稱他當時只是要陳男留下來把話說清楚，結果陳男一看到他拔腿就跑，他沒有動手打人，是陳男自己跌倒才會受傷。

檢方勘驗現場監錄畫面，發現林男確實有出手制伏住陳男，把他壓制在地等警方到來，但陳男卻自行掙脫，並打電話叫計程車後搭車離去，因此不認為他的行動有被人控制，不構成妨害自由罪；至於他身上的傷勢都不是出現在致命部位，因此認定僅構成傷害罪，偵結後依法將林男起訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
運動網紅被起底是飯局妹！「花名冊瘋傳」藉上節目抬身價
2023/09/09 12:39

運動網紅被起底是飯局妹！「花名冊瘋傳」藉上節目抬身價
男白嫖強搶援交女1萬元 被警逮捕稱「我以為她不敢報案」
2023/02/11 14:23

男白嫖強搶援交女1萬元 被警逮捕稱「我以為她不敢報案」

配息逾7.5％ 這檔基金穩波動績效靚
約定1萬元性交易 男趁女熟睡沒付錢就落跑
2022/08/12 17:22

約定1萬元性交易 男趁女熟睡沒付錢就落跑

爸爸氣炸了！國中女蹺課「援交」還被2度「白嫖」
2022/05/31 12:04

爸爸氣炸了！國中女蹺課「援交」還被2度「白嫖」

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播