5億高中生案！攸關5億遺產誰繼承 民事婚姻無效今開庭

圖為夏姓男子騎機車載賴生。（台中地檢署提供）

2024/02/20 08:03

〔記者陳建志／台中報導〕5億高中生案去年6月台中地檢署偵結，檢方認為夏男和賴男無結婚真意，2名結婚證人也是臨時找的，認定是假結婚，依偽造文書罪嫌起訴夏男，殺人罪部分夏男父子則不起訴，目前聲請再議重新調查中，民事部分賴母另外提起婚姻無效訴訟，因關係到5億遺產誰繼承，台中地院今天將再度開庭，其中當天臨時找的范姓男子、賴姓女子兩名結婚證人，是否知道結婚對象是誰？以及兩人是否有結婚真意，將成為法庭上攻防的焦點。

社會矚目的「5億高中生案」，發生於去年5月4日，18歲的賴姓高中生，繼承父親高達5億的遺產，沒想到當天夏姓男子（26歲）一早到賴生家將他載走，卻帶著他到戶政事務所進行同婚登記，登記完回到夏家在台中北屯的房子，賴生卻從10樓墜落身亡，賴母召開記者會認為死因不單純，疑遭謀殺非輕生，引發社會注目。

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經台中地檢署偵查，去年6月21日偵結，夏男殺人罪部分不起訴，不過與賴生結婚遭認定無結婚真意為假結婚，依偽造文書起訴，殺人罪部分賴母提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，去年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。

民事的部分，賴母提出婚姻無效訴訟，去年6月28日召開調解庭，因夏男沒出庭不成立後，台中地院今天再度開庭，雖刑事、民事各自獨立，但台中地院上月15日審理夏男刑事偽造文書案時，當庭勘驗去年5月4日夏男帶著賴生先後在星巴克、全家超商和北屯戶政事務所臨時找結婚證人的監視器影像，從影片中可看到夏男積極找證人，賴生卻只穿短褲、拖鞋，顯得焦慮，不斷在一旁來回走動，並頻頻用右手抓頭髮。

夏男當天先在全家超商找到范姓男子簽名當結婚證人，接著又到北屯戶政事務所，找到賴姓女子答應當結婚證人，兩名證人是否知道知道結婚對象是誰？且兩人是否有親自見聞，將成為今天法庭上雙方攻防焦點。

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