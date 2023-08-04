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    5億高中生命案台中高分檢今函送中檢「續查」 追查這些疑點

    5億元高中生命案，台中高分檢今天函送台中地檢署「續查」，圖為賴母（中）與律師許哲維（左）出庭情景。（記者張瑞楨攝）

    5億元高中生命案，台中高分檢今天函送台中地檢署「續查」，圖為賴母（中）與律師許哲維（左）出庭情景。（記者張瑞楨攝）

    2023/08/04 16:26

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市5億高中生墜樓疑案，台中地檢署於6月21日偵結，認定賴姓高中生墜樓死亡，並無外力介入（可能意外或輕生），被控告謀財害命的同性配偶夏男、夏父，殺人罪不起訴，賴母不服而聲請再議，高等檢察署台中分署今天正式把此案函送台中地檢署「續查」，至於「續查」的疑點為何？可能包括死因到底為何？是意外墜樓或輕生，以及現場麻醉藥劑「利多卡因」的來源與用途等。

    台中高分檢主任檢察官吳萃芳指出，上述被告夏男、夏父涉嫌殺人罪聲請再議一案，台中高分檢上週五，已依刑事訴訟法規定，「命令發回續查」，今天（4日）將此案函送台中地檢署「續查」，至於尚未釐清的疑點，因偵查不公開，無法說明。

    賴生的母親，委託律師許哲維，於6月底聲請再議，所提的三大項疑點，其一是中檢雖認定賴生從10樓墜落，但未認定是否為「輕生」，如果是輕生，動機究竟為何？是否留下遺書？如果是他殺，手法為何？中檢未釐清墜樓原因。

    其二是賴生身上有奇怪傷口與針孔，中檢認為是急救造成，此說令人難以接受；其三，警方沒有針對2樓撞擊的大門門簷，進行血跡、擦撞等生物跡證測試，警方案發後於賴生飲用的啤酒罐，採驗到麻醉藥劑「利多卡因」，垃圾桶的衛生紙與濕紙巾，亦有少量「利多卡因」，外傳可能是情趣用品的成分，或痔瘡藥的成分，此麻醉藥的來源與用途有待釐清。

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