年代旅遊丟包案 北檢分案偵辦詐欺

年代旅遊日前赴越富國島旅行團遭丟包，在觀光署出面斡旋下，仍讓旅客繼續行程、派機載客分批返台。但業者聲明，因財務困難，已無法賠償。（資料照）

2024/02/19 11:56

〔記者錢利忠／台北報導〕美加國際旅行社（年代旅遊）於春節期間，因欠款導致292名旅客在越南富國島遭丟包，影響旅客消費權益，交通部觀光署已勒令停業3個月，旅行業品質保障協會亦公告美加旅行社「出會」；另外，年代旅遊已收430名旅客團費，卻無力退費及出團，品保協會初估賠償金額約2000萬元，申訴案近40件，將協助打團體訴訟；有關刑責部分，台北地檢署也主動分他字案，朝詐欺罪偵辦。

針對年代旅遊一案，品保協會表示，初步了解，其後續未出團旅客需退費金額約在1300萬元，再加上富國島的292人受損部分，包含被迫刷卡、自付飯店費、直接回台機票錢等，總計約2000萬元。年代旅遊則發文品保協會，聲明因財務困難，無法負擔相關賠償及出團責任。

請繼續往下閱讀...

針對今年2月至4月，年代旅遊還有約430名旅客，後續須退費給旅客並依規定賠償，不過許多人擔心年代旅遊已積欠上千萬款項，是否還有錢能退還給旅客，對此，觀光署表示，旅客刷卡購買旅行產品，若遇到業者出現財務問題時，基本上有三層保障，團費一定能拿回來。

觀光署指出，旅客首先能向銀行申請刷卡金額列為爭議款項，其次是旅行業有投保履約保證保險，若有加入品保協會等足以保障旅客權益的觀光公益法人會員，甲種旅行社最低要投保500萬元，年代旅遊有投保1000萬元；第三，業者若是品保協會會員，品保協會都有向會員收會費，發生問題後若保險額度不夠，品保協會將承擔差額，年代旅遊的案件發生在仍是品保協會會員期間，這部分品保協會後續會協助處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法