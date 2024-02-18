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憂整園蒜頭被拔光！彰化警2/19「護蒜」

伸港蒜頭採收期引發宵小覬覦，和美警分局決定從19日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」。（賴清美提供）

伸港蒜頭採收期引發宵小覬覦，和美警分局決定從19日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」。（賴清美提供）

2024/02/18 12:58

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣伸港鄉著名的紅蒜頭進入採收期，今年因氣候造成蒜頭產量大減約5成，再度引發宵小覬覦，由於過去曾發生整園蒜頭一夜之間被拔光的慘況，蒜農人心惶惶，和美警分局決定從19日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」，保護蒜農辛苦栽種的成果。

縣議員賴清美今天到伸港鄉蒜田關心蒜頭採收狀況，她指出，伸港紅蒜頭遠近馳名，經常是才剛採收都還沒上市，就被盤商或老饕來田裡全部收購，卻也因此引發宵小覬覦。過去曾發生有蒜農一早下田要採收蒜頭，卻發現整園的蒜頭一夜之間被拔光的慘狀，還有蒜農把才剛採收的蒜頭放在田間晾乾，隔天去回收時，卻發現整個菜園的蒜頭全部不見，讓蒜農人心惶惶。

據蒜農指出，今年初蒜頭發育期正好遇到下雨，天氣又忽冷忽熱，造成蒜頭結球小，產量減少約5成，目前產地收購價為每台斤70~80元，但由於過去被宵小偷拔的慘痛經驗，他們憂心又受害，只差沒有在蒜頭園守夜。

由於伸港蒜頭太搶手引宵小覬覦，和美警分局決定從19日起展開「護蒜」勤務，除派員加強園區巡邏勤務，蒜農若發現可疑人士在農田間徘徊，務必提高警覺，並立即向警方通報，杜絕宵小可趁之機。

伸港蒜頭遠近馳名，適逢採收期引發宵小覬覦。 （賴清美提供）

伸港蒜頭遠近馳名，適逢採收期引發宵小覬覦。 （賴清美提供）

伸港蒜頭採收期引發宵小覬覦，和美警分局決定從19日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」。（賴清美提供）

伸港蒜頭採收期引發宵小覬覦，和美警分局決定從19日起加派警力到蒜頭產區巡邏「護蒜」。（賴清美提供）

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