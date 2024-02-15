2/15 大樂透頭獎開1注！1億獎落台中 春節大紅包開出18組

威力彩、大樂透、49樂合彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

2024/02/15 22:24

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（2月15日）開獎的第113000020期大樂透頭獎1注獨得，由台中市烏日區溪埧里溪南路1段156號1樓「億昇彩券行」開出，第113000040期今彩539頭獎開出1注，由嘉義市西區竹圍里北興街433號1樓「豹發富彩券」開出；第113000014期威力彩頭獎摃龜；第113000020期春節大紅包開出18組，還有143組尚未開出，將於下期（16日）繼續加開大紅包獎項。

第113000020期大樂透中獎號碼「04、08、18、19、20、33，特別號：03」，頭獎1注獨得，獎金1億元；貳獎共2注中獎，每注可得154萬7362元；參獎共56注中獎，每注可得5萬9513元；肆獎共187注中獎，每注可得1萬1457元；伍獎共3977注中獎，每注可得2000元；陸獎共5463注中獎，每注可得1000元；柒獎共5萬4054注中獎，每注可得400元；普獎共6萬9646注中獎，每注可得400元。

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第113000014期威力彩中獎號碼為「第一區：02、07、17、22、32、33」，第二區：04」，頭獎摃龜，貳獎1注中獎，可得582萬4326元；參獎共7注中獎，每注可得15萬元；肆獎共83注中獎，每注可得2萬元；伍獎共524注中獎，每注可得4000元；陸獎共3487注中獎，每注可得800元；柒獎共7265注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬9455注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬8114注中獎，每注可得100元；普獎共8萬8278注中獎，每注可得100元。

第113000020期49樂合彩中獎號碼為「04、08、18、19、20、33」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共115注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2946注中獎，每注可得1250元。

第113000020期春節大紅包中獎號碼為「004、10、12、16、18、22、25、35、47」，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大紅包」獎項，今日計開出18組共20注中獎，其中16組為單注中獎、各得獎金100萬元，2組為2注均分、各得獎金50萬元。

第113000040期今彩539中獎號碼為「02、04、15、17、30」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共230注中獎，每注可得2萬元；參獎8058注中獎，每注可得300元；肆獎999注中獎，每注可得50元。

第113000040期39樂合彩中獎號碼為「02、04、15、17、30」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合247注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬1509注中獎，每注可得1125元。

第113000040期3星彩中獎號碼為「813」，壹獎85注中獎，每注可得5000元。

第113000040期4星彩中獎號碼為「2915」，壹獎19注中獎，每注可得5萬元。

相關連結請見︰

第113000020期 「春節大紅包」之84組號碼組合對中情形

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎號碼。（擷取自台彩官網）

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