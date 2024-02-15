鈔票滿天飛！ 越男過年騎車飛走7萬現鈔 路人全撿回

蘇男（紅圈）搭機車經過內新派出所門口，皮夾不慎掉落。（讀者提供）

2024/02/15 18:05

〔記者黃旭磊／台中報導〕越籍台裔蘇男在霧峰區受僱於家族企業，本週大年初三晚間坐機車後座，路口綠燈一亮油門狂催，不慎將皮夾掉落路面，數十張千元鈔票被行經汽機車吹到漫天飛舞，轄區內新派出所剛好就在路旁，員警疏導車流趕緊撿錢，而停等紅燈民眾也比手劃腳指出鈔票飄散處，警民共撿回新台幣近7萬元、越南盾4萬多元與居留身分證件。

「路邊好多千元鈔票在飛」，大年初三晚間9點39分許，家族營造廠幹部蘇男（28歲）搭機車經過霧峰警分局內新所門口，皮夾不慎掉落中興路二段到大明路口車道，近70張千元現鈔漫天飛舞彷如大灑幣，值班員警莊竣淳、沈安琪跑出疏導交通，與路人葉男（46歲）共同撿回約折合台幣7萬元現鈔。

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內新派出所副所長林尚融說，過年期間車流量大，葉男可說冒性命危險在車陣中撿錢，所幸警方協助疏導車流，警方根據機車車號及皮包內居留證找到失主，蘇男竟不知皮夾飛了。

蘇男向警方表示，要不是接到派出所來電，還不知皮夾不見了，感謝熱心路過與報案民眾，保住最重要居留證件和過年現金，「果然台中治安和人民素養都很好」。

據了解，蘇男哥哥取得身分證在台中經營小型營造廠，兄弟往返台、越承攬工程，喜歡台中環境再過幾年就要拿到身分證定居，此次保住過年款項疑為廠商貨款。

數十張千元鈔票被吹到漫天飛舞，民眾幫忙撿錢。（讀者提供）

營造廠幹部蘇男（右）感謝警方找回錢包。（讀者提供）

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