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三峽清水祖師保佑！ 婦人隨神豬遶境大出血 暖警急送醫救命

新北市葉姓婦人到三峽長福巖清水祖師廟參加遶境昏厥，三峽所警員李侑錡（左）、張哲維（右）評估交管且婦人病情緊急，開警車將葉婦就近送醫，救回一命，三峽分局長許城銘將提報市警局表揚。（記者吳仁捷翻攝）

新北市葉姓婦人到三峽長福巖清水祖師廟參加遶境昏厥，三峽所警員李侑錡（左）、張哲維（右）評估交管且婦人病情緊急，開警車將葉婦就近送醫，救回一命，三峽分局長許城銘將提報市警局表揚。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/15 15:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三峽葉姓婦人春節前已生病，仍堅持參加大年初六清水祖師廟神豬遶境祈福，未料跟隨遶境沒多久便癱軟倒地，民眾發現急向一旁員警求助，三峽派出所警員張哲維見交管車輛進出困難，二話不說與另一警李侑錡以警車鳴笛開道，緊急將婦人送醫搶救，緊急開刀救回一命。

今天大年初六，三峽長福巖清水祖師廟誕辰，信眾兩百餘年來在今天賽豬公、遶境慶祝祖師爺誕辰，並舉辦神豬賽，每年吸引大批人潮參加，賽豬公祭典歷史超過200多年，2011年官方更將「三峽長福巖清水祖師聖誕祭典」指定為無形文化資產。

「警察先生，那位婦人身體不舒服，能幫忙嗎？」一名路人心急如焚向三峽所員警張哲維求助，張員到場發現53歲葉婦臉色蒼白，精神恍惚，詢問旁人得知婦人春節前已生病，遲沒好轉，因她每年參加三峽神豬遶境盛事，她為保一整年平安，堅持參加祈福遶境。

警員張哲維見婦人病危，又評估現場交通因交通管制，等救護車趕來緩不濟急，但婦人狀況無法以警用機車載運，於是通知附近待命警員李侑錡開警車趕抵，兩人合力以警車載婦人到鄰近的恩主公醫院急救，到院初步檢視，婦人下腹部大出血，如果再晚點到院，可能釀成生命危險，幸好警方即時協助，撿回一命，家屬對員警救人善舉感激不已。

三峽警分局長許城銘表示，除當面慰勞員警李侑錡、張哲維，也將兩員警救人義舉提報市警局表揚，鼓勵員警把為民服務當成工作重點。

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