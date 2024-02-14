為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

愛慕軍校同窗妻 扶腰、打LINE狂追… 男子代價曝

陳男被宜蘭地院依跟蹤騷擾罪判刑，情境照。（資料照）

陳男被宜蘭地院依跟蹤騷擾罪判刑，情境照。（資料照）

2024/02/14 19:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕37歲陳姓男子愛慕軍校同學的妻子小美（化名），以扶腰肢體接觸、持續傳送LINE訊息示意追求，女方心生畏怖報警後起訴，宜蘭地方法院法官認定陳男犯跟蹤騷擾罪，因小美拒絕和解，判他有期徒刑2月，可易科6萬元罰金。

判決指出，陳男明知小美是他軍校同學及服役單位同事的配偶，仍於2020年6月起，以扶腰肢體接觸及傳送LINE訊息示意追求，並基於跟蹤騷擾犯意，違反小美意願，持續以LINE、臉書通訊騷擾，影響女方日常生活及社會活動。

陳男打LINE語音通話，傳送「明天我都會在桃園這邊」、「我等妳電話」、「沒特別的事，看看妳心情有沒有平穩一點」等訊息給小美，他在庭訊時坦承不諱，承審法官審酌陸軍司令部去年函文、性騷擾事件申訴書、退伍除役名冊、LINE對話截圖，認為此案事證明確，應論罪科刑。

法官斥責陳男不思尊重與他人相處的界線，違反小美意願，反覆對她騷擾，所為實不可取，雖然坦承犯行，沒有前科，也表達和解之意，但小美無意和解，未獲原諒。

陳男曾任軍職，目前從事通訊維修，法官考量其犯罪動機、手段、情節、造成的危害，處2月徒刑，諭知得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「我等你5年多了！」男狂發愛慕簡訊騷擾學弟 涉跟騷法遭訴
2024/01/25 19:12

「我等你5年多了！」男狂發愛慕簡訊騷擾學弟 涉跟騷法遭訴
荒唐台鐵列車長追女同事害列車誤點 囂張嗆「要強姦她」判賠
2024/01/17 17:25

荒唐台鐵列車長追女同事害列車誤點 囂張嗆「要強姦她」判賠
恐怖情人！逼直播主女友復合 他竟跟蹤盯梢門前磕頭自殘
2024/01/04 07:41

恐怖情人！逼直播主女友復合 他竟跟蹤盯梢門前磕頭自殘
痴男跟蹤、打電話示愛騷擾大學女同學 她訴苦「像恐佈片」
2023/12/31 18:37

痴男跟蹤、打電話示愛騷擾大學女同學 她訴苦「像恐佈片」

社會今日熱門

2024春節專區

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播