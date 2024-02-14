愛慕軍校同窗妻 扶腰、打LINE狂追… 男子代價曝

陳男被宜蘭地院依跟蹤騷擾罪判刑，情境照。（資料照）

2024/02/14 19:16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕37歲陳姓男子愛慕軍校同學的妻子小美（化名），以扶腰肢體接觸、持續傳送LINE訊息示意追求，女方心生畏怖報警後起訴，宜蘭地方法院法官認定陳男犯跟蹤騷擾罪，因小美拒絕和解，判他有期徒刑2月，可易科6萬元罰金。

判決指出，陳男明知小美是他軍校同學及服役單位同事的配偶，仍於2020年6月起，以扶腰肢體接觸及傳送LINE訊息示意追求，並基於跟蹤騷擾犯意，違反小美意願，持續以LINE、臉書通訊騷擾，影響女方日常生活及社會活動。

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陳男打LINE語音通話，傳送「明天我都會在桃園這邊」、「我等妳電話」、「沒特別的事，看看妳心情有沒有平穩一點」等訊息給小美，他在庭訊時坦承不諱，承審法官審酌陸軍司令部去年函文、性騷擾事件申訴書、退伍除役名冊、LINE對話截圖，認為此案事證明確，應論罪科刑。

法官斥責陳男不思尊重與他人相處的界線，違反小美意願，反覆對她騷擾，所為實不可取，雖然坦承犯行，沒有前科，也表達和解之意，但小美無意和解，未獲原諒。

陳男曾任軍職，目前從事通訊維修，法官考量其犯罪動機、手段、情節、造成的危害，處2月徒刑，諭知得易科罰金，可上訴。

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