遺憾！90歲老婦遊溪頭失聯 今尋獲已成冰冷遺體

身著藍外外套的90歲許姓婦人，大年初三與家人遊溪頭不幸失蹤，園區監視器也拍下最後身影。（南投縣消防局提供）

2024/02/14 12:33

〔記者佟振國／南投報導〕遺憾！雲林縣90歲許姓婦人，大年初三（12日）跟著家人到南投縣鹿谷鄉溪頭自然教育園區遊玩，結果不慎走失，消防人員經過近2天搜尋，也有民間團體支援搜救犬加入搜救，今天上午在園區一處溪谷發現婦人，但已明顯死亡多時，研判失溫導致死亡，家屬最後一絲希望落空，天倫夢碎。

據了解，疑患有失智的90歲許姓婦人，前天由家人陪同到鹿谷溪頭遊玩，一家人經森林步道，也到大學池等景點開心拍照，但下午卻傳出婦人不見了，家人在園區找了許久未發現，一度懷疑是自行搭乘公車離開，由於遍尋不著，焦急報案請求協尋，南投縣消防局調派鹿谷消防分隊警消、義消入山搜救，警方也調閱周邊監視器畫面，希望盡快發現婦人的行蹤。

請繼續往下閱讀...

消防人員經過昨天（13日）一整天搜尋未果，也有民間團體出動搜救犬加入搜尋，有搜救犬在路徑上找到許婦吃過的餅乾袋，確認人未搭車離開，應該還在園區附近，由於山區入夜後溫度驟降，家屬都擔心她會失溫或沒有東西吃。

今天上午鹿谷消防分隊在園區內成立前進指揮所，配合鹿谷義消分隊、中華民國搜救總隊，以及動員義消志工擴大搜救範圍，上午10點多則是在距離失蹤地點約2、3公里外的溪谷發現婦人，不幸已明顯死亡，研判是失溫致死，遺體由檢警進一步相驗。

搜救犬在一片竹林中發現失蹤許姓婦人吃過的餅乾袋。（南投縣消防局提供）

救難人員上午10點多在距離人員失蹤約2、3公里外的一處溪谷發現婦人，不幸已明顯死亡。（南投縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法