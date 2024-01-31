半夜牽車驚見車上多1人 竟是通報協尋走失婦

警方又哄又抱地請林婦下車。（警方提供）

2024/01/31 20:07

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名車主前晚將車子停放北區路旁，準備牽車時赫見副駕駛座竟多了一名婦人，嚇得趕緊報警，警方到場時，婦人語焉不詳且不願下車，員警覺得婦人頗為眼熟，拿出手機群組照片比對，竟是才被通報協尋的走失婦人，趕緊將人又哄又抱地請下車，原來婦人有失智情形，才會衍生這場誤會。

台中市第二分局表示，立人派出所當時將62歲林婦請下車時，車主確認並無損失，當場表示不願追究，員警這才將林婦帶返所休息，經查，林婦有失智情形，當天早上因平日負責照顧的家人臨時有事外出，林婦趁家人一時不察獨自外出後，便不知去向。

請繼續往下閱讀...

由於林婦無法清楚表達，身上也沒有帶證件或手機，家人苦尋未果，擔心林婦安危，於傍晚前往立人派出所報案，並提供照片及特徵請員警協助尋找，員警依相關程序受理後，將林婦資訊上傳所內公務群組，請線上巡邏警力注意，並順利找到林婦。

由於在外流浪十幾個小時未曾進食，林婦明顯流露疲態，負責聯繫的警員林志遠恰巧家中亦有失智老母，趕緊拿出飲用水讓林婦解渴，除一邊剝橘子讓林婦補充能量，一邊耐心安撫其緊張情緒，而接獲通知到派出所接人的家屬，看到林婦安然無恙，也再三對員警表示感激之意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法