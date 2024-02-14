猛抓前妻頭撞牆、撞地板 狠男家暴判拘50天

基隆地院近日審結，認定呂男家暴前妻屬實，判處拘役50天，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2024/02/14 11:33

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名呂姓男子與林姓前妻離異後，仍同居在一起，前年6月13日凌晨，呂男與前妻發生口角後，雙方發生肢體衝突。呂男不滿前妻反擊，竟動手抓她的頭直接撞擊地板、牆壁，造成腦震盪，一度失去意識。林女事後跑到醫院驗傷，雙方互相提出傷害告訴。基隆地院近日審結，認定呂男家暴前妻屬實，判處拘役50天，得易科罰金5萬元。

檢警調查，呂、林二人原為夫妻關係，離婚後仍居住在一起，屬於家庭暴力防治法規定的家庭成員關係。案發當時，兩人因故發生口角，呂男動手毆打林女胸部及頭部，又用手掐住其脖子；林女出手反擊，砸傷呂男的頭、胸部，反而激怒對方。

請繼續往下閱讀...

呂男氣憤之下，直接抓著前妻的頭撞地板、撞牆，導致林女有頭部損傷、腦震盪、伴有少於30分鐘意識喪失、噁心伴有嘔吐、左前胸壁、頸部右側、右上臂、左前臂、右大腿、雙膝及雙踝瘀傷、右側小指指骨骨間關節扭傷、腰部挫傷等傷害；而呂男遭受反擊時也有頭部損傷、兩側前臂擦傷、胸、腹部擦挫傷及頭暈目眩等狀況，雙方互相提出傷害告訴。

法官調查，兩人為前配偶關係，屬於家庭暴力防治法中家庭成員關係，而呂男對前配偶施暴，已經觸犯家庭暴力防治法第2條第2款之家庭暴力罪，但因該罪並無刑責規定，則以傷害罪論處。

法官認為，呂男不思理性處理糾紛對前妻訴諸肢體暴力，造成對方身心受創，但考量被告犯後坦承犯行及其犯罪動機、目的、手段等，判處拘役50天，得易科罰金。

另有關林女毆打呂男部分，則於法院審理期間，呂男已撤回告訴，法院裁定不受理。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法