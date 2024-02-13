留美女碩士偕男友殺父棄屍 法官裁定2/13起3度延押

台中江姓留美女碩士，不滿父親不再資助留學，竟夥同男友殺父還棄屍山溝，一審被判處無期徒刑。（警方提供）

2024/02/13 18:03

〔記者陳建志／台中報導〕台中34歲江姓女子與35歲張姓男友赴美念書，取得碩士學位的江女，只因不滿在台中擔任國小保全的父親不再資助留學費用，竟與張姓男友聯手持鐵槌狠敲江父頭部致死，還用機車載到附近山區棄屍，江女和張姓男友一審被判處無期徒刑，因兩人羈押期將滿，法官裁定2月13日起第3次延長羈押，羈押期間2個月。

檢方起訴指出，江女的父親在學校擔任保全收入雖有限，但為了讓女兒和男友一圓出國留學夢，自己省吃儉用存錢，後因經濟壓力太重無法再提供資金，兩人在美留學為此中斷，返台後江女數度與男友找父母理論，卻被父親報警處理。

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江女懷恨在心，竟和男友謀議殺害江父，購買膠帶、美工刀、繩子、鐵鎚及剪刀，2021年12月26日晚間前往江父擔任保全的國小，再度和父親為此起爭執，沒想到江女竟抓住父親雙臂，由張男持鐵鎚重擊頭部，當場將江父活活打死。

兩人見江父無氣息，由張男騎著摩托車運屍，把江父的遺體夾在前座，江女另騎一輛摩托車跟著，最後將屍體丟入附近太平區山溝內棄屍，直到江女的妹妹見父親遲遲未返家報案，警方調閱監視器追查，鎖定2人犯案。

霧峰分局警方獲報後動員多名員警到附近山區搜山找人，警方一度找不到屍體，在帶隊的偵查隊沈姓副隊長到附近的土地公廟拜拜後，沒多久就在附近的山溝中發現江父遺體，才讓這起震驚社會的逆倫殺父案件曝光。

江女和張男被逮後，很快被依殺人罪與棄屍罪起訴，檢察官痛斥江女不顧養育之恩，夥同張男用凶殘手段殺父，又把父親遺體棄屍荒野，顯已泯滅人性，建請從重量刑。審理期間，就連江女母親也當庭要求判處2人死刑，台中地院一審依共同殺直系血親尊親屬、共同遺棄直系血親尊親屬屍體，皆判處兩人無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

全案上訴二審，目前仍在高等法院台中分院審理中，二人也還關在台中看守所，因羈押期將滿，法官認江女與張男惡性重大，若命2人具保、責付或限制住居等侵害較小的手段，均不足以確保審判及將來可能執行程序順利進行，認為仍有羈押二人的必要，裁定2人應自今天起，第3次延長羈押，期間2個月。

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