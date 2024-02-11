春節燃放鞭炮引發祝融 西衛雜草火警迅速撲滅

西衛野草火警，讓大年初一西衛霧茫茫一片。（澎湖縣政府消防局提供）

2024/02/11 14:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節燃放鞭炮助興，原本是增添喜慶，但若引發祝融或造成人員傷亡，則是得不償失。澎湖縣政府消防局大年初一（10）晚間6時22分受理民眾報案，指稱馬公市西衛里260-7號附近發生雜草火警，疑似小屁孩燃放鞭炮所致，造成附近居民人心惶惶。

澎湖縣政府消防局獲報後，立即派遣馬公11、13、62車3車9人前往現場，由小隊長姚永勝負責指揮搶救。搶救人員達現場後，立即部署水線出水滅火，經搶救後，火勢晚間6時46分控制，6時57分撲滅，現場燃燒面積約400平方公尺。

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由於火災現場發現煙火盒子，當地居民指稱，事發前一直聽到放沖天炮及煙火聲音，因為養的狗會怕所以特別注意，也提心吊膽，但可能風勢大助長，沒多久火就燒起來了，接著就聽到消防車的聲音趕來，然後就沒有聽到放炮聲了，原本放炮釀禍的小屁孩，早已一哄而散，所幸並未延燒鄰近民宅及人員傷亡。

春節期間雖然燃放鞭炮增添喜慶，是傳統習俗，但近來台灣對煙火管制日趨嚴格，禁止充填火藥的沖天炮施放，只允許像仙女棒等裝飾煙火，而大年初一造成西衛社區民眾恐慌火警的禍首，疑似是威力強大的沖天炮，因此澎湖縣政府消防局除加強清理火場，避免餘火再起之外，也積極追查煙火來源。

澎湖縣政府消防局人員，以水線熄滅火勢。（澎湖縣政府消防局提供）

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