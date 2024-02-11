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台南52歲男過年獨攀嘉明湖低溫中猝死 今由黑鷹直升機吊掛下山

台南陳姓男子在南橫嘉明湖步道猝死，今早由直升機吊掛遺體下山。（記者黃明堂翻攝）

台南陳姓男子在南橫嘉明湖步道猝死，今早由直升機吊掛遺體下山。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/11 11:32

〔記者黃明堂／台東報導〕來自台南的52歲陳姓男子過年期間獨自到南橫攀登嘉明湖，昨（10）日大年初一在嘉明湖國家步道行進時突然倒下昏迷，被路過山友發現，但不久後即死亡，內政部空勤總隊黑鷹直升機今早將遺體吊掛到池上國中操場，交由警方調查死因。

台東縣消防局表示，2月10日（大年初一）約13時33分接獲報案，得知嘉明湖國家步道約9.5K處，發現一年約50歲男性遊客昏迷，請求協助。消防局獲報後，立即調派關山消防大隊山域專責隊人員整裝上山救援，並協調農業部林業及自然保育署台東分署請山屋管理員前往現場協助，同時通報消防署及申請空中勤務總隊直升機。

因山上濕冷起霧視線不佳，直升機無法立刻趕往事故地點，由地面山域專責隊人員先行前往搜救，沿路寒風刺骨行進不易，氣溫僅有攝氏負2度，甚至造成搜救人員攜帶的水袋結冰，搜救人員晚間至嘉明湖山屋紮營，預計隔天凌晨繼續趕路。

台東縣消防局搜救人員於2月11日上午9時15分接觸患者，在天候狀況允許下，9時24分配合空中勤務總隊直升機成功執行吊掛後送，順利完成本次救援任務。9時40分經後送下山，消防人員評估患者已明顯死亡，交由警察人員處理。

台東縣消防局說，春節連假湧入大量登山客入山，提醒登民眾從事登山活動，務必嚴謹評估，做好完善準備，以因應山區多變化之環境，維護自身安全。

台南陳姓男子在南橫嘉明湖步道猝死，今早由直升機吊掛遺體下山。（記者黃明堂翻攝）

台南陳姓男子在南橫嘉明湖步道猝死，今早由直升機吊掛遺體下山。（記者黃明堂翻攝）

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