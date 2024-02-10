拒酒測又無照駕駛155次「被退伍」 憲兵槓上陸軍司令部

毛姓士官長拒絕警方酒測，慘丟軍職。（資料照）

2024/02/10 18:02

〔記者吳政峰／台北報導〕國防部憲兵指揮部彰化憲兵隊一名毛姓士官長，2019年間外宿開車被警察攔檢，卻拒絕接受酒測，吞下18萬元罰單並吊銷駕照，未料他返回部隊後，竟無照駕車進出營區155次，被記1大過、1小過懲處，考績也跌落丙上，經人事評審會考核不適服現役，送陸軍司令部核定退伍。毛員興訟保軍職，一月底被一審台北高等行政法院駁回。

毛員為一等官長，2019年間外宿駕車上路被警欄檢，卻拒絕接受酒測，挨罰18萬元、吊銷駕照、參加道路交通安全講習，豈料他接下來10個月內，依舊無照駕車進出營區高達155次。

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憲兵第203指揮部獲報後，以毛員拒絕接受酒測有違失為由，核定一大過懲罰；彰化憲兵隊則認他無照駕駛，記一小過。203指揮部以毛員有2違失行為被懲，評列考績丙上，並召開人評會，決議他不適服現役，層報陸軍司令部核定退伍，2021年3月生效。

毛員不服，興訟保工作，主張休假期間駕駛自己車輛發生拒絕酒測事件，同日返營接受酒測，數值為零，顯見他未酒駕，直接記過、考績丙上、核定退伍，未考量降階、降級等懲罰種類，違反比例原則。

陸軍司令部反駁，毛員行為有違領導幹部風範，且均屬品德違失，依考績相關規定，無法功過相抵，僅能評列丙上以下，符合退伍要件。

一審北高行說明，人評會會議紀錄顯示，委員是依考評具體作法第6點規定，綜合考評毛員前1年的個人平日生活表現、工作態度、受懲罰事實、其他佐證事項後，做成不適服現役決議，並非僅因毛員拒絕酒測及考績吃丙而就處分。

北高行認為，陸軍司令部核定不適服現役退伍處分，認事用法俱無違誤，毛員的主張均不可採，日前駁回其訴，仍可上訴。

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