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逆轉！薦證天仙液抗癌遭停業 名醫許達夫興訟勝訴

最高行政法院判許達夫勝訴確定。（資料照）

最高行政法院判許達夫勝訴確定。（資料照）

2024/02/10 16:48

〔記者吳政峰／台北報導〕曾稱罹癌免開刀而爆紅的台中自然診所醫師許達夫，寫書薦證並推銷天仙液等產品具醫療效能，2017年間被台中市政府醫師懲戒委員會認定違反醫師法，決議停業2月、接受20小時繼續教育。許達夫興訟抗罰，台中高等行政法院更一審直指天仙液是食品，醫懲會卻誤認為藥品「天仙1號」，處分有誤，應予撤銷，日前獲得最高行政法院維持，全案確定。

中市府指出，許達夫不只是醫師，也兼診所隔壁販售電解水機公司的負責人，以自身罹癌經驗及專業醫師身分，於著作「癌症的整合療法」一書及診所官網，薦證未經科學實證的天仙液、蜂膠、電解水機等產品具抗癌醫療效能，並向前來就醫的癌症病患介紹「雞尾酒自然整合療法」，推銷購買相關產品。

中市府醫懲會認定許達夫違反醫師法第25條第5款規定，決議依醫師法第25條之1規定，處其停業2個月及接受額外20小時（醫學倫理10小時及醫事法規10小時）繼續教育的懲戒處分。許達夫不服，提起覆審，經衛生福利部醫師懲戒覆審委員會駁回確定。許改興訟爭權，要求撤銷處分。

台中高等行政法院更一審表示，許達夫身為醫師，薦證天仙液等產品具醫療效能，恐有延誤病患就醫時程及偏離正規醫療救治之虞，確屬不該，惟天仙液是食品，醫懲會卻誤認為藥品「天仙1號」，還要求許提出天仙液具醫療效能的科學實證，認定事實有違誤，處份應予撤銷，由中市府重做適法處分。中市府不服，提起上訴。

最高行政法院指出，許達夫薦證及販售的是天仙液，醫懲會卻誤認為「天仙1號」，並做為懲戒事由之一，屬於基於錯誤事實所做成的違法懲戒處分，台中高等行政法院的判決結論並無違誤，應予維持，日前判許勝訴確定。

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